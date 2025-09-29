Novo Nordisk: «Ψαλίδι» από την Morgan Stanley  λόγω της αδυναμίας στην αγορά των ΗΠΑ

Σε υποβάθμιση της σύστασης που δίνει για τις μετοχές της Novo Nordisk προχώρησε η Morgan Stanley, παράλληλα με υποβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της πολυεθνικής φαρμακευτικής λόγω της αδυναμίας για τη ζήτηση των προϊόντων της εταιρείας από τη Δανία στην αγορά των ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το investing.com, η MS υποβάθμισε τη σύσταση για τις μετοχές της Novo σε «Underweight» από «Equal-weight» που ήταν μέχρι σήμερα. Ακόμα, «χαμήλωσε» την τιμή στόχο στις 300 κορόνες Δανίας από 380 κορόνες.

Στον απόηχο της εξέλιξης, οι μετοχές της εταιρείας στο χρηματιστήριο της Δανίας υποχωρούσαν άνω του 1,5% ενώ πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας στο αμερικανικό χρηματιστήριο έφτασαν να υποχωρούν κοντά στο 3%.

Η MS σημειώνει στασιμότητα στις των βασικών φαρμάκων Ozempic και Wegovy στις ΗΠΑ, καθώς και τη σταθερή μείωση για το Rybelsus. Ενώ οι εβδομαδιαίοι όγκοι για το Wegovy αυξήθηκαν νωρίτερα φέτος, παρέμειναν σταθεροί τις τελευταίες εννέα εβδομάδες, υποδηλώνοντας περιορισμένη δυναμική.

Η Morgan Stanley προβλέπει πλέον ότι οι πωλήσεις του ομίλου Novo θα αυξηθούν κατά περίπου 5% το 2026, κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς για 8,5%. Οι αναλυτές είναι 7-8% κάτω από τη συναίνεση για τις πωλήσεις του ομίλου και το EBIT το 2027 και προειδοποίησαν ότι δεν αναμένουν η μετοχή να παρουσιάσει αρνητικές αναθεωρήσεις κερδών.

Ακόμα, αναμένει ότι οι προβλέψεις για το επόμενο έτος θα υποδηλώνουν μονοψήφια αύξηση στο μέσο σημείο, με κίνδυνο πτώσης λόγω του βαρύ προγράμματος καταλυτών στο εγγύς μέλλον.

Ο ανταγωνισμός αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω. Το Mounjaro της Eli Lilly συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο στην αγορά των φαρμάκων για τον διαβήτη, φτάνοντας το 56% της αμερικανικής αγοράς GLP-1.

Στον τομέα της παχυσαρκίας, το tirzepatide της Lilly και το επερχόμενο orforglipron αποτελούν προκλήσεις, ενώ τα σύνθετα GLP-1 στις ΗΠΑ και τα γενόσημα φάρμακα σε αγορές όπως ο Καναδάς, η Κίνα και η Βραζιλία απειλούν τις διεθνείς πωλήσεις της Novo.

Η κυκλοφορία του Wegovy της Novo το 2026 μπορεί να αποφέρει 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά οι αναλυτές επισήμαναν ένα «δίλημμα τοποθέτησης» μεταξύ της προστασίας των πωλήσεων ενέσιμων φαρμάκων και της ανταγωνιστικής τιμολόγησης έναντι του ανταγωνιστή της Lilly.

Με τον μειωμένο στόχο της, η Novo θα διαπραγματευόταν περίπου 11 φορές τα κέρδη του 2028, περισσότερο σε συμφωνία με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που αντιμετωπίζουν πτώση των πατεντών, όπως η Novartis και η Sanofi.