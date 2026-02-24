Novo Nordisk: Καταρρέει η μετοχή μετά το μπαράζ υποβαθμίσεων από JPMorgan και Deutsche Bank

Σε ισχυρές πιέσεις βρίσκεται η μετοχή της Novo Nordisk την Τρίτη, καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 3,61% στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, καθώς το επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε απότομα μετά τα απογοητευτικά κλινικά δεδομένα για το νέο σκεύασμα κατά της παχυσαρκίας, CagriSema.

Το «χάσμα» με τη Lilly και η υποβάθμιση της JPMorgan

Η JPMorgan ηγήθηκε του κύματος υποβαθμίσεων, αλλάζοντας τη σύσταση για τη μετοχή σε «Neutral» από «Overweight» και προχωρώντας σε δραστική μείωση της τιμής-στόχου στα 250 κορώνες Δανίας (από 350 DKK).

Επιπλέον, οι αναλυτές της Deutsche Bank και της Kepler Cheuvreux υποβάθμισαν επίσης τις αξιολογήσεις της μετοχής.

Η αιτία εντοπίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης τελικού σταδίου REDEFINE-4. Τα δεδομένα έδειξαν ότι το CagriSema παρουσιάζει «κατώτερο προφίλ απώλειας βάρους» σε σύγκριση με το ανταγωνιστικό Zepbound της Eli Lilly.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην απώλεια βάρους, το CagriSema πέτυχε μείωση περίπου 20%, η οποία αν και ανώτερη του Wegovy, υπολείπεται του 23% που καταγράφει το Zepbound.

Σχετικά με τον διαβήτη Τύπου 2, οι αναλυτές σημείωσαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο της γλυκόζης, γεγονός που αναγκάζει την αγορά να αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις διείσδυσης του φαρμάκου.

Αναθεώρηση προβλέψεων και κερδοφορίας

Ο αναλυτής της JPMorgan, Richard Vosser, προχώρησε σε «κούρεμα» των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του CagriSema κατά 40% έως 63% για την περίοδο 2027-2030. Αυτή η αναπροσαρμογή συμπαρασύρει τα συνολικά έσοδα του ομίλου (πτώση 2%-16%) και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS), τα οποία αναμένεται πλέον να κινούνται στα επίπεδα του μέσου όρου των μεγάλων ευρωπαϊκών φαρμακευτικών εταιρειών, χάνοντας το «premium» ανάπτυξης που απολάμβανε η εταιρεία μέχρι σήμερα.

Αχτίδα αισιοδοξίας η Oral Wegovy

Παρά την αρνητική συγκυρία, η Barclays διατηρεί μια πιο εποικοδομητική στάση για το βραχυπρόθεσμο μέλλον, εστιάζοντας στην πορεία της Oral Wegovy (χάπι). Τα στοιχεία δείχνουν ενθαρρυντική άνοδο στις συνταγογραφήσεις (αύξηση 12% εβδομαδιαίως), γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση για τις από του στόματος θεραπείες.

Ωστόσο, η αγορά φαίνεται να στρέφει πλέον το βλέμμα της στο 2028-2029, όταν και αναμένονται τα κλινικά δεδομένα Φάσης ΙΙΙ για την αμυκρετίνη (amycretin), η οποία θεωρείται το επόμενο μεγάλο «στοίχημα» της Novo Nordisk.