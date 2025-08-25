Νέo deal για την GSA: Χορηγός αθλητικού υλικού της Anadolu Efes

Σε ακόμα μία συνεργασία με ομάδα, που συμμετέχει στην Ευρωλίγκα, προχώρησε η GSA.

Η ελληνική εταιρεία αθλητικών ειδών ανακοίνωσε τη νέα της συνεργασία με την Anadolu Efes.

Μετά από τον Ολυμπιακό και την Zalgiris Kaunas, η GSA γίνεται χορηγός αθλητικού υλικού και για την πρωταθλήτρια Τουρκίας, ντύνοντας έτσι την τρίτη κατά σειρά ομάδα στην Ευρωλίγκα και αποδεικνύοντας ότι η ελληνική καινοτομία μπορεί να σταθεί επάξια στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η φιλοσοφία της GSA είναι ότι η αθλητική ένδυση δεν είναι απλά εξοπλισμός, αλλά εργαλείο επιτυχίας. Για τον σκοπό αυτό, παράγει προϊόντα σχεδιασμένα με νέες τεχνολογίες, και - μεταξύ άλλων - με πρώτη ύλη κατά 80% οργανικό βαμβάκι και χρησιμοποιημένα πλαστικά μπουκάλια νερού.

Τα προϊόντα της GSA έχουν παρουσία σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Γεράσιμος Παπασπυράτος, έχει επιλέξει ως βασική έδρα την Ελλάδα και, συγκεκριμένα, την Μεταμόρφωση στην Αττική.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, “Με την τρίτη της μεγάλη συνεργασία στην Ευρωλίγκα, η GSA γράφει μια νέα σελίδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει όχι μόνο μεγάλους αθλητές και μεγάλες ομάδες, αλλά και παγκόσμιας κλάσης αθλητικό εξοπλισμό”.