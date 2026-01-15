Morgan Stanley: «Άλμα» κερδών και εσόδων στο δ' τρίμηνο του 2025

Με ισχυρές επιδόσεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών της Wall Street αποχαιρέτησε το 2025 η Morgan Stanley. Ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ανακοίνωσε σήμερα εντυπωσιακά αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο, τροφοδοτούμενος κυρίως από την ανάκαμψη της επενδυτικής τραπεζικής και τη σταθερή δυναμική του τομέα διαχείρισης πλούτου (Wealth Management).

Τα μεγέθη που «νίκησαν» τις προβλέψεις

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα της τράπεζας για το δ’ τρίμηνο ανήλθαν στα 17,89 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με τα 16,22 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Οι αναλυτές προέβλεπαν έσοδα ύψους 17,6 - 17,7 δισ. δολαρίων.

Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια ή 2,68 δολάρια ανά μετοχή (EPS), συντρίβοντας τη μέση εκτίμηση της αγοράς που έκανε λόγο για 2,44 δολάρια ανά μετοχή.

Επενδυτική Τραπεζική: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής

Το στοιχείο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η εκρηκτική άνοδος στον τομέα του Investment Banking, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,41 δισ. δολάρια. Η αναθέρμανση των συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την έντονη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, λειτούργησε ως επιταχυντής για την τράπεζα.

Συναλλαγές Μετοχών: Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 10% στα 3,67 δισ. δολάρια.

Wealth Management: Ο κλάδος-σημαία της Morgan Stanley συνέχισε να προσφέρει σταθερότητα, με έσοδα 8,43 δισ. δολαρίων (+13% YoY).

«Έτος-ρεκόρ» το 2025

Για το σύνολο του έτους, η Morgan Stanley κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ ύψους 70,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ted Pick, δήλωσε ικανοποιημένος από τη στρατηγική της «ολοκληρωμένης τράπεζας», σημειώνοντας ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία πελατών στους κλάδους Wealth και Investment Management αγγίζουν πλέον το αστρονομικό ποσό των 9,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.