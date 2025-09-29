Μεγάλο deal στη βιοτεχνολογία: Η Genmab εξαγοράζει την Merus για 8 δισ. δολάρια

Η Genmab από τη Δανία συμφώνησε να εξαγοράσει την Merus NV μια ολλανδική εταιρεία βιοτεχνολογίας εισηγμένη στο Nasdaq που αναπτύσσει ένα φάρμακο για τον καρκίνο του κεφαλιού και του λαιμού, έναντι 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, σύμφωνα με κοινή δήλωση των δύο εταιρειών την Δευτέρα.

Η Genmab θα πληρώσει 97 δολάρια ανά μετοχή για την Merus, ανέφεραν οι εταιρείες, ένα premium 41% πάνω από την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Merus διεξάγει επί του παρόντος δύο δοκιμές Φάσης 3 για το φάρμακο petosemtamab για τον καρκίνο του κεφαλιού και του λαιμού, με ενδιάμεσες αναλύσεις της μίας ή και των δύο δοκιμών να αναμένονται το 2026 και πιθανή κυκλοφορία στην αγορά το επόμενο έτος, ανέφεραν.

«Έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει σημαντικά την εξέλιξή μας σε παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της βιοτεχνολογίας, παρέχοντας βιώσιμη ανάπτυξη για την εταιρεία μέχρι και την επόμενη δεκαετία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Genmab, Γιαν φαν ντε Βίνκελ, στην ανακοίνωση.

«Με το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών μας, τόσο στην κλινική ανάπτυξη όσο και στην εμπορευματοποίηση, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες του petosemtamab».

Η συμφωνία θα προσθέσει τη θεραπεία στο χαρτοφυλάκιο υποψήφιων φαρμάκων της Genmab που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ευθυγραμμίζοντας την εμπειρογνωμοσύνη του δανικού ομίλου στην ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση θεραπειών με αντισώματα στην ογκολογία, ανέφεραν οι εταιρείες.

«Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Genmab θα διαθέτει τέσσερα ιδιόκτητα προγράμματα που αναμένεται να οδηγήσουν στην κυκλοφορία πολλών νέων φαρμάκων έως το 2027», ανέφεραν οι εταιρείες στην ανακοίνωση.

Η προγραμματισμένη συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών, ανέφεραν οι όμιλοι.