Μασκ: Αγόρασε μετοχές της Tesla αξίας 1 δισ. δολαρίων

Η μετοχή της Tesla σημείωσε άνοδο μετά την ανακοίνωση του CEO τη Δευτέρα ότι αγόρασε για πρώτη φορά μετοχές της εταιρείας στην ανοιχτή αγορά από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο Ίλον Μασκ αγόρασε 2,57 εκατομμύρια μετοχές σε διάφορες τιμές την Παρασκευή, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ.δολαρίων, μια σημαντική εσωτερική αγορά που οι επενδυτές θεώρησαν ως ψήφο εμπιστοσύνης.



Η μετοχή της Tesla σημείωσεάνοδο 6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές τη Δευτέρα, καθώς κλείσανε την Παρασκευή ελαφρώς χαμηλότερα για το 2025, παρά την πρόσφατη άνοδο, με την μετοχή να έχει σημειώσει άνοδο άνω του 25% τους τελευταίους 3 μήνες.

Αυτού του είδους οι αγορές είναι σπάνιες για τον Mασκ, ο οποίος αγόρασε για τελευταία φορά περίπου 200.000 μετοχές αξίας περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων στις 14 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Verity, ενώ είναι η μεγαλύτερη αγορά του σε αξία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους μετόχους να εγκρίνουν ένα νέο πακέτο αμοιβών για τον Mασκ, το οποίο μπορεί να ανέλθει σε 975 δισ. δολάρια, με βάση διάφορους φιλόδοξους στόχους.

Πριν από τις αγορές της Παρασκευής, ο γνωστός επιχειρηματίας κατείχε περίπου το 13% της Tesla.

Η μετοχή της Tesla φέτος έχει επιβαρυνθεί από την πτώση των πωλήσεων, που συνδέεται εν μέρει με τις πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ που βλάπτουν το εμπορικό σήμα, καθώς και με το τέλος ορισμένων κινήτρων για τα ηλεκτρικά οχήματα από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η αγορά από εσωτερικούς «είναι ένα τεράστιο σημάδι εμπιστοσύνης για τους οπαδούς της Tesla και δείχνει ότι ο Μασκ διπλασιάζει το στοίχημά του στην τεχνητή νοημοσύνη της Tesla», δήλωσε ο Dan Ives, παγκόσμιος επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας στη Wedbush.