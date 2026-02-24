Λάνγκε (Ευρωβουλή) για δασμούς Τραμπ: Αν χρειαστεί, θα ενεργοποιήσουμε το «μπαζούκα»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν οριζόντιο δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές, μια κίνηση που τορπιλίζει τη «Συμφωνία του Turnberry» που υπεγράφη μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, τονίζοντας στο CNBC πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας «πολλές φορές».

Το χρονικό της ρήξης

Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους προηγούμενους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου ήταν ακαριαία, καθώς επέβαλε νέος οριζόντιο δασμό και από σήμερα Τρίτη, τέθηκε σε ισχύ εισφορά 10% σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.

Επίσης, ο Τραμπ προανήγγειλε το Σάββατο ότι το ποσοστό θα αυξηθεί σύντομα στο 15%, εξαντλώντας τα όρια της αμερικανικής νομοθεσίας.

Στο μεταξύ, η ΕΕ καταγγέλλει ότι ο επαναχαρακτηρισμός 400 προϊόντων ως «παραγώγων» (derivatives) αύξησε τους δασμούς από το 15% στο 50%, εξοντώνοντας μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

«Φρένο» από την Ευρωβουλή

Ως άμεση αντίδραση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε τη διακοπή των εργασιών για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας. Οι Βρυξέλλες ζητούν πλέον γραπτές εγγυήσεις από τον Λευκό Οίκο ότι δεν θα υπάρξουν νέες «εκπλήξεις» και δασμολογικές αυθαιρεσίες για τα επόμενα τρία χρόνια.

«Θέλουμε σταθερότητα και προβλεψιμότητα. Δυστυχώς, η αμερικανική πλευρά αθέτησε τη συμφωνία λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη σύναψή της», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Lange.

Η απελή του «μπαζούκα»

Στο παρασκήνιο, το Παρίσι πιέζει για την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Κατά του Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument - ACI). Πρόκειται για το «βαρύ πυροβολικό» της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει περιορισμό πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς εντός ΕΕ, εισαγωγικούς και εξαγωγικούς περιορισμούς σε στρατηγικά προϊόντα και «πάγωμα» ξένων άμεσων επενδύσεων από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Αν και παραδοσιακές εξαγωγικές δυνάμεις όπως η Γερμανία και η Ιταλία εμφανίζονται διστακτικές μπροστά σε μια τέτοια κλιμάκωση, ο Λάνγκε κατέστησε σαφές ότι ο μηχανισμός βρίσκεται πλέον «πάνω στο τραπέζι».

«Δεν θα το αποκαλούσα "μπαζούκα", αλλά μια νόμιμη απάντηση. Αν μια χώρα χρησιμοποιεί το εμπόριο ως μέσο εκβιασμού, τότε θα τον χρησιμοποιήσουμε», κατέληξε.