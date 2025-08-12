Η Βρετανία ανέθεσε στην FTI Consulting να συμβουλεύσει σχετικά με σχέδια έκτακτης ανάγκης για την Thames Water, η οποία ενδέχεται να τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης σε περίπτωση που η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας καταρρεύσει, δήλωσε κυβερνητική πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

Η υπερχρεωμένη και ζημιογόνα εταιρεία αγωνίζεται να αποφύγει την κρατικοποίηση, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 5 δισεκατομμυρίων λιρών (6,7 δισεκατομμύρια δολάρια) από τους ομολογιούχους της.

Η Thames, που δήλωσε τον Ιούλιο ότι διαθέτει αρκετά κεφάλαια για να λειτουργεί κανονικά για 12 μήνες, χρειάζεται επαναφορά των κανονισμών ώστε να προχωρήσει η συμφωνία.

Η κυβέρνηση τόνισε ότι θα ενεργεί πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.

«Η εταιρεία παραμένει οικονομικά σταθερή, αλλά έχουμε εντείνει τις προετοιμασίες και είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αίτησης για Ειδικό Καθεστώς Διαχείρισης, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε ανακοίνωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο διορισμός της FTI αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Sky News.