Κάτω από τις εκτιμήσεις τα αποτελέσματα της BNP Paribas - Το «βαρίδι» της AXA

Η BNP Paribas δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προβλέψεις για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου την Τρίτη, αφού επισήμανε το κόστος για την ενσωμάτωση της AXA Investment Managers και την αύξηση των μετρητών που απαιτούνται για τα επισφαλή δάνεια, συμπεριλαμβανομένης μιας ανώνυμης «πιστωτικής κατάστασης» στον τομέα των παγκόσμιων αγορών.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 3,04 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, κάτω από τον μέσο όρο των 3,09 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχε συγκεντρώσει η εταιρεία από τις εκτιμήσεις 16 αναλυτών.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,3% κατά τη διάρκεια της περιόδου, φτάνοντας τα 12,6 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς να φτάσουν τον μέσο όρο των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η γαλλική τράπεζα ανέφερε σταθερή ανάπτυξη σε ολόκληρο το επενδυτικό της τμήμα, αλλά η αύξηση των εσόδων ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτή των ανταγωνιστών της στη Wall Street, μετά από μια περίοδο έντονης δραστηριότητας και ραγδαίας ανόδου των αγορών.

Ο μεγαλύτερος δανειστής της Ευρωζώνης σε όρους ενεργητικού δέχθηκε «σκληρό» πλήγμα την περασμένη εβδομάδα, όταν προσπάθησε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι αντιμετωπίζει περιορισμένη έκθεση σε δικαστικές διαμάχες σχετικές με το Σουδάν, μετά την απόφαση αμερικανικής επιτροπής ενόρκων ότι βοήθησε την κυβέρνηση του Σουδάν να διαπράξει γενοκτονία, παρέχοντας τραπεζικές υπηρεσίες που παραβίαζαν τις αμερικανικές κυρώσεις.

Η BNP έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της αμερικανικής επιτροπής ενόρκων και δεν έδωσε καμία ενημέρωση την Τρίτη σχετικά με την υπόθεση.

Η τράπεζα δήλωσε ότι το κόστος ενσωμάτωσης του τμήματος αμοιβαίων κεφαλαίων της AXA, το οποίο η BNP αγόρασε φέτος για 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, εκτιμάται σε 690 εκατομμύρια ευρώ. Το τρίτο τρίμηνο είναι το πρώτο στο οποίο η επίδραση της AXA έχει συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα της BNP.

Οι υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών επηρεάζουν αρνητικά τις αποδόσεις και καθυστερούν τα πλήρη οικονομικά οφέλη της συμφωνίας.

Το ποσό των μετρητών που προμήθευσε η BNP για την κάλυψη των επισφαλών δανείων το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 905 εκατομμύρια ευρώ, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες, αλλά επηρεασμένο από την «ειδική πιστωτική κατάσταση» στη μονάδα των παγκόσμιων αγορών της.

Μόνο οι προβλέψεις στις παγκόσμιες αγορές αυξήθηκαν στα 190 εκατομμύρια ευρώ από 11 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι, σύμφωνα με την τράπεζα.