Κάμψη στα λειτουργικά κέρδη της Novo Nordisk

Κάμψη στη λειτουργική κερδοφορία της εμφάνισε η Novo Nordisk για το τρίτο τρίμηνο του 2025, καθώς ο φαρμακευτικός κολοσσός από τη Δανία «παλεύει» με τον ανταγωνισμό για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Η Novo ανακοίνωσε την Τετάρτη πως οι πωλήσεις της έφτασαν τα 75 δισ. κορονών Δανίας (11,5 δισ. δολάρια), αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 30%, φτάνοντας τα 23,7 δισεκατομμύρια κορώνες Δανίας, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 27%, φτάνοντας τα 20 δισεκατομμύρια κορώνες Δανίας. Η εταιρεία αναμένει ότι οι πωλήσεις της για ολόκληρο το έτος 2025 θα αυξηθούν μεταξύ 8% και 11%.

«Η μεταμόρφωση σε επίπεδο εταιρείας έχει ήδη οδηγήσει σε λειτουργική αποδοτικότητα και έχουμε μια ανανεωμένη εστίαση που μπορεί να προσφέρει μια σειρά από πιθανές θεραπευτικές επιλογές που θα εξυπηρετήσουν εκατομμύρια περισσότερους ασθενείς, κυρίως στον τομέα της παχυσαρκίας. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε σε όλα τα μέτωπα, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε καλύτερα σε δυναμικές και ολοένα και πιο ανταγωνιστικές αγορές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Νταουστάρ.

Το Bloomberg σημείωσε πως η Novo αγωνίζεται να ανταγωνιστεί την Eli Lilly, με την τελευταία να ξεπερνάει τις εκτιμήσεις των αναλυτών στα δικά της οικονομικά αποτελέσματα.