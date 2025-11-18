«Καμπανάκι» από τον CEO της Alphabet: Αν σκάσει η φούσκα της ΤΝ, καμιά εταιρεία δεν θα είναι ασφαλής

Καμιά εταιρεία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη, αν σκάσει η «φούσκα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο επικεφαλής της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, Σούνταρ Πιτσάι, στο BBC.

Ο CEO του τεχνολογικού «κολοσσού» είπε ότι, ενώ η αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι μια «εξαιρετική στιγμή», υπάρχει κάποια «παράλογη συμπεριφορά» στην τρέχουσα έκρηξη της AI.

Αυτό συμβαίνει εν μέσω φόβων για μια «φούσκα», καθώς η αξία των εταιρειών τεχνολογίας ΤΝ έχει εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες και οι εταιρείες ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε αυτόν τον αναπτυσσόμενο κλάδο.

Ερωτηθείς αν η Google θα είναι απρόσβλητη από τον αντίκτυπο της έκρηξης της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, είπε ότι ο τεχνολογικός «κολοσσός» μπορεί να αντέξει αυτή την πιθανή καταιγίδα, αλλά εξέδωσε και μια προειδοποίηση.

«Νομίζω ότι καμία εταιρεία δεν θα είναι απρόσβλητη, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας», είπε.

Η αξία των μετοχών της Alphabet έχει διπλασιαστεί σε επτά μήνες, φτάνοντας τα 3,5 τρισ. δολάρια καθώς οι αγορές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητα του κολοσσού των μηχανών αναζήτησης να «αποκρούσει» την απειλή από την OpenAI, ιδιοκτήτρια του ChatGPT.

Σε σχόλια που απηχούν αυτά που έκανε ο πρόεδρος της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, το 1996, προειδοποιώντας για «παράλογη ευφορία» στην αγορά κατά τη διάρκεια της έκρηξης των διαδικτυακών εταιρειών και πολύ πριν από την κατάρρευση της αγοράς το 2000, ο Πιτσάι είπε ότι η βιομηχανία μπορεί να «υπερβεί» σε επενδυτικούς κύκλους όπως αυτός.

«Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Υπήρχε σαφώς μεγάλη υπερβολική επένδυση, αλλά κανένας από εμάς δεν θα αμφισβητούσε το βάθος του διαδικτύου», είπε.

«Περιμένω το ίδιο να συμβεί και με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι λογικό, αλλά και ότι υπάρχουν στοιχεία παράλογου σε μια στιγμή όπως αυτή».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει επίσης την εργασία όπως την γνωρίζουμε, είπε ο Πιτσάι χαρακτηρίζοντάς την ως «την πιο σημαντική τεχνολογία» την οποία έχει αναπτύξει η ανθρωπότητα.

«Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κοινωνικές αναταραχές», είπε, προσθέτοντας ότι θα «δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες».

«Θα εξελιχθεί και θα μετασχηματίσει ορισμένες θέσεις εργασίας, και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν», είπε. Όσοι προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη «θα τα πάνε καλύτερα».