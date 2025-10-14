Ιαπωνία: Η αποτίμηση της PayPay μπορεί να ξεπεράσει τα 20 δισ. δολάρια

H κεφαλαιοποίηση της ιαπωνικής PayPay θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 3 τρισεκατομμύρια γιεν (20 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς η SoftBank προετοιμάζεται για την αρχική δημόσια προσφορά της ιαπωνικής εταιρείας εφαρμογών πληρωμών στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τον Δεκέμβριο, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος στο Reuters..

Η SoftBank πραγματοποιεί συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές από τα μέσα Σεπτεμβρίου για να συζητήσει τις πιθανές αποτιμήσεις στην αρχική δημόσια προσφορά, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι επενδυτές θεωρούν τα 2 τρισεκατομμύρια γιεν ως βάση, αλλά αναμένουν ότι η αποτίμηση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 3 τρισεκατομμύρια γιεν, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι συζητήσεις γίνονται σε μια περίοδο που η αγορά IPO των ΗΠΑ γνώρισε το πιο έντονο τρίμηνο από το τέταρτο τρίμηνο του 2021, με τις εταιρείες να συγκεντρώνουν 24 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πρώτης πώλησης μετοχών στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Dealogic.

Η βασική αποτίμηση βασίζεται στην επέκταση των δραστηριοτήτων της PayPay στην Ιαπωνία, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των επενδυτών σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας στο εξωτερικό, κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια υψηλότερη αποτίμηση, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η PayPay ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Νότια Κορέα, η οποία είναι ένας δημοφιλής προορισμός για τους Ιάπωνες ταξιδιώτες.

«Το βασικό επίκεντρο στο μέλλον θα είναι το κατά πόσο η επέκταση στο εξωτερικό μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστικά ως μια ιστορία ανάπτυξης, δεδομένης της έλλειψης επιχειρηματικών θεμελίων όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ασία», ανέφερε η πηγή.

Η PayPay έχει συμβάλει στην ενθάρρυνση των Ιαπώνων καταναλωτών να απομακρυνθούν από την μακροχρόνια προτίμησή τους για μετρητά, προσφέροντας εκπτώσεις στις πληρωμές μέσω της εφαρμογής της για κινητά.

Είναι ηγέτης στην αγορά των πληρωμών με QR code και προσφέρει επίσης υπηρεσίες όπως τραπεζικές συναλλαγές και πιστωτικές κάρτες. Το Reuters ανέφερε τον Αύγουστο ότι η SoftBank έχει επιλέξει επενδυτικές τράπεζες για την πιθανή δημόσια προσφορά.

Το ποσοστό των πληρωμών χωρίς μετρητά στην Ιαπωνία ξεπέρασε το 40% πέρυσι, σε σύγκριση με περισσότερο από 80% στη Νότια Κορέα και την Κίνα. Το υπουργείο Βιομηχανίας στοχεύει να αυξήσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση του κόστους και αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού.

Ο τηλεπικοινωνιακός κλάδος της SoftBank ανέφερε ότι τα λειτουργικά κέρδη του χρηματοοικονομικού του τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει την PayPay, υπερδιπλασιάστηκαν σε 18,1 δισεκατομμύρια γιεν το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου.

«Η διαρθρωτική βελτίωση των κερδών προχωρά και μπορεί να αναμένεται μελλοντική ανάπτυξη», δήλωσε η αναλύτρια της SBI Securities, Γιούκαρι Χουσούι.

Η PayPay λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της δραστηριότητάς της στον τομέα των κρυπτονομισμάτων. Την περασμένη εβδομάδα, η PayPay ανακοίνωσε ότι απέκτησε το 40% των μετοχών της ιαπωνικής επιχείρησης Binance και σχεδιάζει να λανσάρει νέες υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων.

Η ιδιοκτησία της PayPay κατανέμεται μεταξύ διάφορων οντοτήτων της SoftBank: της εταιρείας ασύρματης τηλεφωνίας SoftBank Corp, του επενδυτικού βραχίονα Vision Fund και της διαδικτυακής επιχείρησης LY Corp, η οποία αποτελεί κοινοπραξία μεταξύ της SoftBank και της Naver Corp.

Εταιρείες από όλο τον κόσμο επιδιώκουν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, καθώς αναζητούν υψηλότερες αποτιμήσεις. Περίπου 20 ιαπωνικές εταιρείες έχουν εισαχθεί εκεί τα τελευταία πέντε χρόνια, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν υποδεέστερες επιδόσεις και αργότερα αποσύρθηκαν από το χρηματιστήριο.

Η Round One, μια εταιρεία που διαχειρίζεται ψυχαγωγικά πάρκα, εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής δύο θυγατρικών της στο χρηματιστήριο του εξωτερικού, καθώς επεκτείνεται στις ΗΠΑ και επιδιώκει να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας της.