Η Stellantis ανακαλεί 164.000 οχήματα Jeep στις ΗΠΑ λόγω βλαβών
AP Photo/David Zalubowski
AP Photo/David Zalubowski

Η Stellantis ανακαλεί 164.000 οχήματα Jeep στις ΗΠΑ λόγω βλαβών

17/09/2025 • 10:32
Επιχειρήσεις
17/09/2025 • 10:32
Επιχειρήσεις

Η Stellantis ανακαλεί περίπου 164.000 οχήματα Jeep στις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων στην εγκατάσταση των διακοσμητικών στοιχείων στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την αποκόλλησή τους, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

ΕΙΔΗΣΙΣ ΤΩΡΑ
STELLANTIS
ΗΠΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Διαβάστε Περισσότερα