Η Stellantis ανακαλεί 164.000 οχήματα Jeep στις ΗΠΑ λόγω βλαβών

Η Stellantis ανακαλεί περίπου 164.000 οχήματα Jeep στις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων στην εγκατάσταση των διακοσμητικών στοιχείων στις πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την αποκόλλησή τους, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).