ΕΚΤ: Τι κλείνει την πόρτα στις μειώσεις επιτοκίων

Η αναθεώρηση των προοπτικών ανάπτυξης στην ευρωζώνη υψηλότερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα κλείνει την πόρτα σε περαιτέρω μείωση του κόστους χρήματος βραχυπρόθεσμα.

Τα τελευταία στοιχεία για την ανάπτυξη στην ευρύτερη οικονομία των 20 χωρών του ευρώ ξεπέρασαν τις προσδοκίες της ΕΚΤ με τις εξαγωγές να συμβάλλουν περισσότερο από ότι αναμενόταν παρά το μπαράζ δασμών από τις ΗΠΑ και την εσωτερική κατανάλωση να αντισταθμίζει την επιβράδυνση στη βιομηχανία.

Ο πληθωρισμός κινείται γύρω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας και προβλέπεται να διατηρείται στα επίπεδα αυτά το επόμενο διάστημα.

Οι βελτιωμένες προοπτικές έχουν ήδη διαμορφώσει την εκτίμηση στους επενδυτικούς κύκλους ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης της ΕΚΤ που οδήγησε το παρεμβατικό επιτόκιο από το 4% στο 2% μάλλον περατώθηκε.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ βλέπουν τα επιτόκια να διατηρούνται αμετάβλητα την επόμενη χρονιά χωρίς, ωστόσο, να αποκλείουν κίνηση σε όποια κατεύθυνση καθώς οι αβεβαιότητα επιμένει, από τον πόλεμο στα άκρα της Ευρώπης έως ενδεχόμενο σπάσιμο της φούσκας στις μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Christine Lagarde θέλησε να είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. “Mε τον βαθμό αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουμε, απλά δεν μπορούμε να παράσχουμε προληπτική καθοδήγηση,” είπε στη συνέντευξη τύπου.

Με άλλα λόγια η ΕΚΤ αποφεύγει να δεσμευτεί για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων. Θα αποφασίζει για το κόστος χρήματος από συνεδρίαση σε συνεδρίαση με βάση τα νέα δεδομένα.

Η ΕΚΤ δεν είναι η μόνη που έφτασε στο πέρας των μειώσεων. Και άλλες κεντρικές τράπεζες βρίσκονται σε παρόμοιο σημείο. Την προηγούμενη εβδομάδα η Fed στις ΗΠΑ έδωσε σήμα για μια μόνο μείωση το 2026 ενώ η Τράπεζα της Αγγλίας ξεκαθάρισε μετά την μείωση της Πέμπτης ότι ο ρυθμός με τον οποίο θα μειώνει το κόστος δανεισμού στο μέλλον θα επιβραδυνθεί.

Στο ανακοινωθέν της η ΕΚΤ ανέφερε ότι οι αβέβαιες προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία θα παραμείνουν ένα βαρίδι στην ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ και επανέλαβε την έκκληση στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν με μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την οικονομία των 20 πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική.

Από την 1η Ιανουαρίου η ομάδα των χωρών του ευρώ θα διευρυνθεί σε 21 με την ένταξη της Βουλγαρίας.

Οι νέες προβολές της ΕΚΤ βλέπουν τον πληθωρισμό να πέφτει ελαφρώς κάτω από το 2% την επόμενη χρονιά και το 2027, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους ενέργειας. Ο πληθωρισμός όμως αναμένεται να επιστρέψει στον στόχο το 2028.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται ελαφρώς ταχύτερος φέτος καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αποδείχτηκε πιο ανθεκτική στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ και στις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα.

Η ΕΚΤ βλέπει τώρα ρυθμό ανάπτυξης 1,4% φέτος, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και 2028.

Πρόσφατα σχόλια από το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ Isabel Schnabel, τον επικεφαλής οικονομολόγο Philip Lane αλλά και την ίδια τη Lagarde έδωσαν τροφή σε εικασίες για αύξηση επιτοκίων προς το τέλος της επόμενης χρονιάς.

Οι αγορές ξεκίνησαν να τιμολογούν συγκρατημένη πιθανότητα μιας αύξησης αργά το 2026 ή το 2027.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, εκτιμούν ότι η ΕΚΤ θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα το 2026 και το 2027.

Η πραγματικότητα είναι ότι στις επόμενες συνεδριάσεις ο πήχης θα είναι αρκετά υψηλά για μια μεταβολή στα επιτόκια προς όποια κατεύθυνση, εκτιμούν οι αναλυτές στη BNP Paribas.