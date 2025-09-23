Η Revolut επενδύει 13 δισ. δολάρια για είσοδο σε 30 νέες αγορές

Η Revolut σκοπεύει να επενδύσει 13 δισ. δολάρια μέχρι το 2030 για να εισέλθει σε 30 νέες γεωγραφικές αγορές, με στόχο να πιάσει τα επίπεδα των 100 εκατ. χρηστών, μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Revolut θα επενδύσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια στην επιχείρησή της σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμβάλλοντας στη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας στην αγορά της fintech. Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη, όταν η Revolut άνοιξε τα νέα της παγκόσμια κεντρικά γραφεία στη συνοικία Κανάρι Γουόρφ του Λονδίνου.

«Από τις ρίζες μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε αναπτυχθεί και εξυπηρετούμε πλέον πάνω από 65 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Νικ Στορόνσκι. «Αυτά τα κεντρικά γραφεία θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξής μας προς τον επόμενο στόχο των 100 εκατομμυρίων πελατών».

Η επένδυση ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει επίσης μια προηγουμένως ανακοινωμένη δαπάνη 500 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και μια δέσμευση 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το κέντρο της εταιρείας στη Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία.

Ενώ η Revolut αρνήθηκε να προσδιορίσει πού θα επενδυθούν τα υπόλοιπα 7,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι τα χρήματα θα διατεθούν για την επέκταση του παγκόσμιου δικτύου τραπεζών της εταιρείας, την πρόσληψη προσωπικού και άλλες λειτουργικές αναβαθμίσεις.

Το Κανάρι Γουόρφ έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της fintech από την αρχή, όταν ο Στορόνσκι και ο συνιδρυτής του ξεκίνησαν με μόλις δύο γραφεία στο Level39, έναν χώρο συνεργασίας για εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκεται στη γειτονιά.

Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αξιόλογες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η εταιρεία είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει ετήσια έσοδα άνω των 4,1 δισεκατομμυρίων λιρών φέτος, ένα γεγονός που προβάλλει καθώς προσελκύει επενδυτές για μια συγκέντρωση κεφαλαίων που αναμένεται να αποτιμήσει την fintech σε 75 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.