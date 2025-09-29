Η Lufthansa θα περικόψει 4.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030

Η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα προχωρήσει στην περικοπή 4.000 θέσεων εργασίας σε διοικητικές θέσεις μέχρι το 2030 μέσω της ψηφιοποίησης, της αυτοματοποίησης και της ενοποίησης διαδικασιών.

Το συνολικό προσωπικό του ομίλου της Lufthansa μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025 ξεπέρναγε τα 104.000 άτομα.

Ακόμα, η γερμανική εταιρεία έθεσε επίσης νέους μεσοπρόθεσμους στόχους για το 2028 και το 2030.

Αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων και φόρων περιθώριο 8% έως 10%, ενώ η ελεύθερη ταμειακή ροή της αναμένεται να αποφέρει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τo Bloomberg ανέφερε πως ο CEO της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, επιδιώκει να βελτιώσει την απόδοση της εταιρείας περιορίζοντας τα έξοδα. Πέρυσι, ο όμιλος αναγκάστηκε να μειώσει δύο φορές τις προβλέψεις του και δεν κατάφερε να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους περιθωρίου κέρδους που είχε θέσει το 2021, καθώς μια σειρά απεργιών επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία.

Τώρα η αεροπορική εταιρεία αντιμετωπίζει μια νέα απειλή εργασιακών αναταραχών. Οι πιλότοι πρόκειται να ολοκληρώσουν την ψηφοφορία για κινητοποιήσεις την Τρίτη μέσω του συνδικάτου Vereinigung Cockpit, δημιουργώντας ενδεχομένως τις προϋποθέσεις για νέες απεργίες που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις δραστηριότητες και την οικονομική απόδοση.

Οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών καθυστερούν επίσης την ανανέωση του στόλου της Lufthansa και τη μετάβαση σε μοντέλα με μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου. Η κυκλοφορία της νέας καμπίνας Allegris premium αντιμετωπίζει εμπόδια. Η πιστοποίηση για τα καθίσματα business class στο Boeing 787-9 είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, αναγκάζοντας την αεροπορική εταιρεία να κρατήσει τα καθίσματα κλειστά για τους επιβάτες μέχρι την έγκριση.

Η Lufthansa δήλωσε ότι αναμένει να προσθέσει περισσότερα από 230 αεροσκάφη έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων 100 αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων.