Η αποτίμηση της Revolut έφτασε τα 75 δισ. δολάρια - Το πλάνο για τους 100 εκατ. πελάτες

Στα 75 δισ. δολάρια «σκαρφάλωσε» η αποτίμηση της Revolut μετά από τον τελευταίο πρόγραμμα πώλησης μετοχών της εταιρείας και έπειτα από μήνες προσέλκυσης επενδυτών, μια απότομη αύξηση από την αξία των 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024.

Όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το Bloomberg, η Revolut «δαπάνησε» μήνες στο πρόγραμμα πώλησης των μετοχών, που εδραιώνει τη θέση της ως η πιο πολύτιμη νεοφυής επιχείρηση της Ευρώπης. Η εταιρεία επέτρεψε στους τρέχοντες υπαλλήλους να πουλήσουν τις μετοχές τους ως μέρος της συναλλαγής, σηματοδοτώντας την πέμπτη φορά που η εταιρεία προσφέρει μια τέτοια δυνατότητα στο προσωπικό της.

«Το επίπεδο ενδιαφέροντος των επενδυτών και η νέα μας αποτίμηση αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του επιχειρηματικού μας μοντέλου, το οποίο προσφέρει τόσο ταχεία ανάπτυξη όσο και ισχυρή κερδοφορία», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Revolut, Βίκτορ Στίνγκα.

Η Revolut είναι μια ψηφιακή τράπεζα που προσφέρει τρεχούμενους και αποταμιευτικούς λογαριασμούς, διεθνείς μεταφορές χρημάτων, συναλλαγές κρυπτονομισμάτων και μετοχών, καθώς και εργαλεία πληρωμής λογαριασμών και προϋπολογισμού.

Η fintech έχει δεσμευτεί να επενδύσει 13 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς επιδιώκει να συγκεντρώσει 100 εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο — από τα περίπου 65 εκατομμύρια που έχει σήμερα.

Η εταιρεία καταρτίζει τώρα σχέδια για την είσοδό της σε 30 νέες αγορές σε σχεδόν όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και σχεδιάζει να υποβληθεί στην δαπανηρή διαδικασία εξασφάλισης κανονιστικών αδειών σε καθεμία από αυτές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Νικ Στορόνσκι επικεντρώνεται επίσης στην εξασφάλιση πλήρους τραπεζικής άδειας στη χώρα καταγωγής της Revolut, το Ηνωμένο Βασίλειο.