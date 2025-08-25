Η Aktor ανακοίνωσε την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων

Η Aktor ανακοίνωσε τη Δευτέρα την απόσχιση των κλάδων Κατασκευών και Παραχωρήσεων, παράλληλα με τη διαδικασία για τη διάθεση εγγράφων στους μετόχους της.

Αναλυτικά:

Η "Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων" ("Εταιρεία") ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της σχετικής προηγούμενης ανακοίνωσής της από 01.07.2025, ότι σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4601/2019 και την ισχύουσα νομοθεσία ήδη από τις 22.08.2025 τα κατωτέρω έγγραφα είναι στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της, καθώς και στην έδρα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής, 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, ΤΚ 19002 (τηλ 210 6674700):

Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών

-Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 59 Ν. 4601/2019

-Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 61 του ν. 4601/2019.

-Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Επωφελούμενης του Κλάδου Κατασκευών επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

-Έκθεση Αποτίμησης της "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε." του άρθρου 17 Ν. 4548/2018

-Έκθεση Γνωμοδότησης της "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.", για το δίκαιο και λογικό της Απόσχισης.

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, καταχωρίστηκαν και δημοσιεύθηκαν την 30η Ιουνίου 2025 στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με το νόμο.

-Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών 2022, 2023 και 2024.

Τα ίδια ως άνω έγγραφα ομοίως από τις 22.08.2025 έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, https://aktorconstruction.gr/, αλλά και στην έδρα της Επωφελούμενης του Κλάδου Κατασκευών εταιρείας με την επωνυμία "AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ", η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 185305301000 και ΑΦΜ 802918297 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και βρίσκονται στη διάθεση της μετόχου της, που είναι η Εταιρεία.

Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

-Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 59 Ν. 4601/2019.

-Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Εταιρείας επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά Κλάδου κατ’ άρθρο 61 του ν. 4601/2019.

-Λεπτομερής Έκθεση Δ.Σ. της Επωφελούμενης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

-Έκθεση Αποτίμησης της "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε." του άρθρου 17 Ν. 4548/2018

-Έκθεση Γνωμοδότησης της "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.", για το δίκαιο και λογικό της Απόσχισης.

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών, καταχωρίστηκαν και δημοσιεύθηκαν την 30η Ιουνίου 2025 στον διαδικτυακό του τόπο, σύμφωνα με το νόμο.

-Ετήσιες οικονομικές εκθέσεις και ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του ΔΣ της Εταιρείας των τριών τελευταίων ετών 2022, 2023 και 2024.

Τα ίδια ως άνω έγγραφα ομοίως από τις 22.08.2025 έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, https://aktorequity.gr/, αλλά και στην έδρα, της Επωφελούμενης του Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ εταιρείας με την επωνυμία "AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΔΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "AKTOR PARTICIPATIONS CONCESSIONS- PPA PROJECTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. ΠαιανίαςΜαρκόπουλου, Παιανία Αττικής, ΤΚ 19002, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 183641001000 και ΑΦΜ 802835246 της Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και βρίσκονται στη διάθεση της μετόχου της, που είναι η Εταιρεία.

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι το τέλος των Γενικών Συνελεύσεων των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών όποτε αυτές συγκληθούν, που θα αποφασίσουν για τις Αποσχίσεις και μέχρι τις προθεσμίες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Η ολοκλήρωση των Αποσχίσεων τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετασχηματιζόμενων Εταιρειών και των εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.