Η Electronic Arts συμφώνησε την πώλησή της σε μια ομάδα ιδιωτών επενδυτών σε μια συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 55 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η Silver Lake Management, το Public Investment Fund της Σαουδικής Αραβίας και η Affinity Partners του Jared Kushner, συμφώνησε να πληρώσει 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την εταιρεία με έδρα το Redwood της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια πριμοδότηση 25% σε σχέση με την τιμή των μετοχών της πριν διαρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις την Παρασκευή.

Η Electronic Arts, κατασκευάστρια των EA Sports FC και The Sims, πωλεί εν μέσω της υποτονικής ανάπτυξης της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών αξίας 178 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά την αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Η εταιρεία, η οποία έχει προχωρήσει σε πολλές απολύσεις, αναζητά νέους τομείς ανάπτυξης για να εμπνεύσει τους παίκτες που έχουν στραφεί προς free to play παιχνίδια με συνεχή updates, αντί να ξοδεύουν χρήματα για νέους τίτλους που μπορούν να κοστίζουν ακόμη και 80 δολάρια.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συναλλαγή που περιλαμβάνει χρηματοδότηση χρέους ύψους 20 δισ. δολαρίων από την JPMorgan Chase, υποδηλώνει επίσης και την όρεξη της Wall Street για ηχηρές συγχωνεύσεις υπό τη φιλική προς τα επιχειρηματικά deals κυβέρνηση Τραμπ, παρά τους φόβους για ύφεση και τις γεωπολιτικές ανησυχίες που επηρεάζουν ευρύτερα την παγκόσμια οικονομία.

Η έξοδος της EA από τα χρηματιστηριακά ταμπλό θα αφαιρέσει πλέον την προσοχή της από τις τριμηνιαίες ανακοινώσεις κερδοφορίας και γενικότερα τις απαιτήσεις των επενδυτών. Την ίδια ώρα, η εδραιωμένη της θέση σε παιχνίδια γύρω από τον αθλητισμό παρέχει στην εταιρεία τα προβλέψιμα έσοδα που επιθυμούν οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων.