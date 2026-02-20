Ευρωαγορές: Άνοδος λόγω ακύρωσης των δασμών Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Ανοδικά έκλεισαν τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν εταιρικά αποτελέσματα, μια πληθώρα macro, τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την απόφαση του ΑΝωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που, ουσιαστικά, ακυρώνει τους δασμούς Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,76%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε ανοδικά κατά 0,80%,. Ο FTSE στο Λονδίνο κέκλεισε με άνοδο 0,55%, ο CAC στο Παρίσι κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο κατά +1,35% και ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε με άνοδο 1,49%.

Η μάρκα πολυτελείας Moncler σημειώνει άνοδο 13% μετά την ανακοίνωση αύξησης εσόδων κατά 7% στο δ’ τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη στην Ασία και την Αμερική. Ο ευρύτερος τομέας πολυτελών ειδών είναι πάνω 1,2%.

Ο τομέας προσωπικών και οικιακών ειδών κινείται ανοδικά 1,3% και ηγείται των κλαδικών κερδών, αφού η χρηματιστηριακή Deutsche Bank αναβάθμισε τα ευρωπαϊκά βασικά προϊόντα σε "ουδέτερα" από "επιφυλακτικά".

Μεταξύ των χαμένων, η γαλλική εταιρεία GTT, η οποία ειδικεύεται στα συστήματα συγκράτησης LNG, καθώς χάνει 3,3%, αφού τα ετήσια έσοδά της ξεπέρασαν ελαφρώς τις προσδοκίες.

Ο δείκτης STOXX αναμένεται επίσης να σημειώσει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό του από τις αρχές Ιανουαρίου, καθώς οι επενδυτές πήραν ανάσες από τη συνολική βελτίωση των εταιρικών προοπτικών κερδών, ενώ οι ανησυχίες ότι τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διαταράξουν προσωρινά τις παραδοσιακές επιχειρήσεις τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα.

Αύξηση των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία

Σε σχέση με τα οικονομικά στοιχεία της Παρασκευής, οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν άνοδο τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας την έντονη πτώση του προηγούμενου μήνα, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές διατήρησαν ένα βαθμό εμπιστοσύνης στη νέα χρονιά.

Σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,8% τον περασμένο μήνα, σε σύγκριση με την άνοδο 0,4% του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία νωρίτερα την Παρασκευή.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,5% σε ετήσια βάση, έχοντας αυξηθεί κατά 1,9% τον προηγούμενο μήνα, αναθεωρημένη προς τα κάτω από την προηγούμενη ανακοίνωση για ετήσια ανάπτυξη 2,5%.

Επιπλέον, οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία μειώθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο, μειούμενες κατά 3% σε ετήσια βάση, αντί της αναμενόμενης πτώσης 2,1%.