Elbit: Ρεκόρ κερδοφορίας για την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Η Elbit Systems, ο αμυντικός κολοσσός του Ισραήλ, καταγράφει ιστορικό υψηλό ζήτησης και κερδοφορίας, καθώς μετά από μια διετία ισχυρών εσόδων λόγω του πολέμου στη Γάζα (2023-2025), η εταιρεία εισέρχεται στο 2026 με «γεμάτα ταμεία» και υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου, Μπεζαλέλ Μαχλίς, οι γραμμές παραγωγής εργάζονται επί 24ώρου βάσεως, καθώς προτεραιότητα αποτελεί ο εφοδιασμός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων με πυρομαχικά και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να παραμελούνται οι διεθνείς πελάτες.

«Η επιτυχία των επιχειρήσεων στο Ιράν γεννά τεράστιο ενδιαφέρον. Πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν την ίδια απειλή στρέφονται πλέον σε εμάς», τόνισε ο Μαχλίς, αναφερόμενος ειδικά στις χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Η πρόσφατη έναρξη των αεροπορικών επιδρομών (28 Φεβρουαρίου 2026) λειτούργησε ως πεδίο δοκιμών για τα προηγμένα συστήματα της Elbit, με τους οικονομικούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών εκτοξεύτηκε στα 28,1 δισ. δολάρια, με το 72% αυτών να προέρχεται από το εξωτερικό.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπό ανάπτυξη αερομεταφερόμενο σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος, για το οποίο το Υπουργείο Άμυνας έχει ήδη δώσει νέα παραγγελία.

Όπως ανέφερε ο CFO, Γιαακόβ Καγκάν, οι πελάτες προτιμούν συστήματα που έχουν αποδείξει την αξία τους στο πεδίο της μάχης, γεγονός που εγγυάται την ανάπτυξη της εταιρείας για το 2026 και το 2027.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν την πολεμική πραγματικότητα, καθώς τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 12,75 δολάρια για το 2025 (από 8,76 το 2024), ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16%, αγγίζοντας τα 7,9 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της Elbit σημείωσε άνοδο 4,1% την Τρίτη, συμπληρώνοντας ένα εντυπωσιακό +51% από τις αρχές του 2026.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 1,00 δολαρίου ανά μετοχή, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην παγκόσμια αμυντική βιομηχανία.