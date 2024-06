ΟΜΙΛΟΣ EPSILON NET

Στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων, η ταχύτητα και η ακρίβεια είναι κρίσιμες παράμετροι για την επιτυχία τους. Καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας των ομάδων πωλήσεων, ωστόσο, αποτελεί η ικανότητά τους να δημιουργούν και να διατηρούν σχέσεις με τους πελάτες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να λειτουργούν πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, παρέχοντάς τους την απαραίτητη πληροφόρηση, σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας, παράλληλα, τις καθημερινές τους δραστηριότητες με έξυπνες λύσεις.

Το Dynamics 365 for Sales προσφέρει, και με την ενσωμάτωση του Copilot, μια επαναστατική λύση για τις πωλησιακές ομάδες που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητά τους.

Πώς λειτουργεί το Copilot;

Το Copilot προσφέρει μια διεπαφή συνομιλίας που επιτρέπει στους πωλητές να λαμβάνουν περιλήψεις των ευκαιριών πώλησής τους, γρήγορα και εύκολα, να ενημερώνονται για πρόσφατες αλλαγές στα αρχεία τους και να προετοιμάζονται για συναντήσεις, πλήρως ενημερωμένοι για τους υποψήφιους πελάτες τους. Είναι διαθέσιμο ως add-on στο Outlook και ως ενσωματωμένη εφαρμογή στο Teams, παρέχοντας στους πωλητές τη δυνατότητα να καταγράφουν, να προβάλλουν και να ενημερώνουν τα δεδομένα των πελατών τους στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν καθημερινά, λαμβάνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις πωλήσεων, μέσα από έγγραφα που αποθηκεύονται στο SharePoint.

Οι πωλησιακές ομάδες βιώνουν μία νέα εμπειρία ψηφιακού μετασχηματισμού στον τρόπο που εργάζονται. Η δυνατότητα να παραμένουν στη ροή εργασίας τους, χωρίς να αποσπώνται από την αναζήτηση πληροφοριών ή την προετοιμασία συναντήσεων, τους επιτρέπει να εστιάζουν στο να κλείνουν περισσότερες συμφωνίες και να βελτιώνουν τις προσωπικές τους αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες.

Ας δούμε πώς το Copilot βελτιώνει την εμπειρία πωλήσεων:

1. Real-Time Καθοδήγηση

Αναλύει δεδομένα (αλληλεπιδράσεις πελατών, emails, ιστορικό πωλήσεων) και παρέχει σε πραγματικό χρόνο και με βάση το είδος της επικοινωνίας, σημεία συζήτησης και σχετικό υλικό για κάθε πελάτη, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των πωλήσεων.

2. Έξυπνη Βοήθεια σε Emails

Εντοπίζει σημαντικές πληροφορίες, όπως deadlines ή απαιτήσεις πελατών, επισημαίνοντας πιθανούς προβληματισμούς ή χαμένες ευκαιρίες. Προσφέρει έτοιμα templates, εξοικονομώντας χρόνο και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

3. Ενίσχυση της Συνεργασίας, εντός του οργανισμού

Συλλέγει και οργανώνει πληροφορίες από διάφορες πηγές (CRM, emails, meetings), παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε πελάτη. Διευκολύνει την κοινοποίηση πληροφοριών, σημειώσεων και εργασιών, προτείνοντας, παράλληλα, επόμενα βήματα και ενέργειες, βάσει ιστορικού συνεργασίας και ρόλων.

4. Αξιολόγηση Leads

Αξιολογεί leads βάσει πιθανοτήτων, εκτιμά την πιθανότητα κλεισίματος μίας συναλλαγής και εντοπίζει πιθανούς κινδύνους, επιτρέποντας στους πωλητές να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, όταν χρειάζεται Αναλύει πρακτικά συναντήσεων ή ηχογραφημένες συναντήσεις και εντοπίζει σημαντικά σημεία, επόμενα βήματα και ενέργειες.

5. Εξατομικευμένη Εκπαίδευση

Εντοπίζει τις δεξιότητες κάθε πωλητή, προτείνοντας εξατομικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Ποια τα Οφέλη για τις Επιχειρήσεις;

Το Copilot βοηθά τις ομάδες πωλήσεων να κλείνουν περισσότερες συμφωνίες, αυξάνοντας τα έσοδα και την κερδοφορία των οργανισμών. Η έγκαιρη και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση οδηγεί σε βελτιωμένη εξυπηρέτηση, αυξημένη ικανοποίηση και ισχυρότερες σχέσεις. Παράλληλα, ενισχύει το ηθικό και την αφοσίωση των στελεχών, ενώ, μειώνει λειτουργικά έξοδα, αυξάνοντας, παράλληλα, την παραγωγικότητα.

Η πιο ολοκληρωμένη CRM λύση για την επιχείρησή σου

Tο Dynamics 365 for Sales και το Copilot αποτελούν έναν ισχυρό συνδυασμό που μετατρέπει την πωλησιακή διαδικασία σε μια ευφυή και αποδοτικότερη εμπειρία. Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή πωλησιακή δραστηριότητα δεν αποτελεί πλέον μια υπόσχεση για το μέλλον, αλλά μια πραγματικότητα, που ήδη επηρεάζει θετικά την απόδοση των πωλησιακών ομάδων, παγκοσμίως.

Η Data Communication, μέλος του Ομίλου EPSILON NET, με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων Dynamics 365 for Sales και Copilot, διασφαλίζει την επιτυχημένη ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων στις επιχειρηματικές διαδικασίες των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξειδικευμένη ομάδα μας, μαζί με την Microsoft Hellas, διοργανώνει την Πέμπτη 27 Ιουνίου, 15:30 με 17:00, webinar, με θέμα: «Customer Service to Sales Excellence with Dynamics 365 Business Apps». Στο webinar θα παρουσιαστούν τα οφέλη του Dynamics 365 for Sales, Dynamics 365 for Customer Service και του Copilot, στην πράξη, προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν πως μπορούν να αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, για να ενισχύουν την αποδοτικότητα των ομάδων πωλήσεων.

Μην χάσετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε το μέλλον των πωλήσεων και να ανακαλύψετε πως το Dynamics 365 for Sales και το Copilot μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να επιτύχει υψηλότερη παραγωγικότητα και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών.

