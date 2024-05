Epsilon Net: Κατά 33,38% αυξήθηκε ο τζίρος το α' τρίμηνο

Την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού συνέχισε το α' τρίμηνο του 2024 η Epsilon Net, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών προ φόρων. Συγκεκριμένα ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 27,718 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 33,38% σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 7,89 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 42,86%.

Κατά το 1ο τρίμηνο του 2024, τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν στα 67,30 εκατ. ευρώ, και τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 28,52 εκατ. ευρώ. Ο αρνητικός καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα -10,47 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 3,38 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης έναντι αντίστοιχου ποσού 3,18 εκατ. ευρώ που ήταν στο Α’ Τρίμηνο του 2023).

Ο Όμιλος συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδιασμού σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Παράλληλα με τους στόχους ανάπτυξης στην Ελλάδα & στο εξωτερικό, βρίσκεται σε εξέλιξη πλάνο ενεργειών ενίσχυσης του επιπέδου οργάνωσης και λειτουργίας του Ομίλου, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του καθώς και σημαντικής κλίμακας νέες επενδύσεις στους τομείς των κτιριακών υποδομών, του Security, του Fintech, του Business Software & του ΑΙ με στόχο τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης για την επόμενη πενταετία.

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν λόγω της δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας και της παράλληλης παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & του ΕΣΠΑ 2021-2027. Τα θετικά αποτελέσματα του 1ο Τριμήνου του 2024 επιβραβεύουν την πολιτική του Ομίλου για την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων & υπηρεσιών all in

one solution και το στόχο του για συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Από τη θέση του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελλάδα, συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025.