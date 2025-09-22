Δ. Μελισσανίδης: Αγοράζει την «Εφημερίδα των Συντακτών» - Στα 5 εκατ. ευρώ το deal

Aλλαγή ιδιοκτησίας στην «Εφημερίδα των Συντακτών» σηματοδοτεί η κίνηση αγοράς ποσοστού 51% από τον Δημήτρη Μελισσανίδη, σε μία συμφωνία που φέρεται να εκτιμάται στα 5 εκατ.ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορρίες, έχει ήδη υπογραφεί προσύμφωνο για την εξαγορά από την περασμένη εβδομάδα, ενώ εντός της ημέρας πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση για έγκριση του deal. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η αρχική αποτίμηση αναφερόταν σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο ο Δημήτρης Μελισσανίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να αναλάβει και τα χρέη της εταιρείας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η συμφωνία προβλέπει ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για αγορά μετοχών του συνεταιρισμού εργαζομένων, αποπληρωμή οφειλών σε προσωπικό και τρίτους, καθώς και κάλυψη αποζημιώσεων πρώην εργαζομένων που έχουν απολυθεί. Σημειώνεται ότι πολλοί δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι επί εξάμηνο περίπου.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμα διετή μεταβατική περίοδο με διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας, μικρές αυξήσεις μισθών και δέσμευση ότι η εφημερίδα θα παραμείνει συνεπής στην δημοσιογραφική της «γραμμή».

Ωστόσο, προβλέπονται και αλλαγές στη διοικητική δομή, με τη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τοποθέτηση διευθύνοντος συμβούλου και διαφαίνεται η προοπτικής μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Οι οριστικές υπογραφές εκτιμάται ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο 15ήμερο.