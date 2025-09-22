CMA CGM: Εξαγοράζει τη Freightliner UK

Ο γαλλικός ναυτιλιακός όμιλος CMA CGM ανακοίνωσε τη Δευτέρα την εξαγορά της Freightliner UK Intermodal Logistics, εταιρείας εξειδικευμένης στα logistics των σιδηροδρομικών μεταφορών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επέκτασής της σε τομείς μη θαλάσσιων μεταφορών.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal δεν αποκαλύφθηκαν ενώ η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026.

Η Freightliner UK Intermodal Logistics ειδικεύεται στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ βρετανικών λιμένων και εσωτερικών τερματικών σταθμών, ενώ η εταιρεία χειρίστηκε 770.000 εμπορευματοκιβώτια πέρυσι, σύμφωνα με την CMA CGM.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική της CMA CGM για την ενίσχυση της παρουσίας της σε χερσαίες δραστηριότητες εφοδιαστικής πέρα ​​από τις βασικές δραστηριότητες θαλάσσιας ναυτιλίας.

Η CMA CGM, η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η οποία ελέγχεται από την γαλλολιβανέζικη οικογένεια Saade, έχει επενδύσει σημαντικά στα χερσαία και αεροπορικά logistics, ώστε να εξαρτάται λιγότερο από τον ναυτιλιακό τομέα.

Τα logistics αντιπροσώπευσαν περίπου το 1/3των πωλήσεων του ομίλου πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η CMA CGM κατέχει στην Ελλάδα το 22,11% του ΟΛΘ.