Βρετανία: «Ψηλά» οι λιανικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο

Οι βρετανικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν απροσδόκητα τον περασμένο μήνα, χάρη στις ισχυρές διαδικτυακές αγορές, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή και ενίσχυσαν τα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας μετά τον Προϋπολογισμό της υπουργού Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς.

Ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Αυτή ήταν η πρώτη αύξηση από τον Σεπτέμβριο και σηματοδότησε ένα πιο αισιόδοξο τέλος για ένα κατά τα άλλα μουντό τελευταίο τρίμηνο για τα καταστήματα.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν πτώση των πωλήσεων κατά 0,1% σε μηνιαία βάση.

Νωρίτερα, η εταιρεία έρευνας αγοράς GfK ανέφερε ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Αύγουστο του 2024, καθώς τα νοικοκυριά έγιναν πιο αισιόδοξα για τα οικονομικά τους.

Τα στοιχεία της Παρασκευής προστέθηκαν στα προσωρινά θετικά στοιχεία για την οικονομική δραστηριότητα της Reeves μετά τον προϋπολογισμό της για αύξηση των φόρων τον Νοέμβριο, παρά τα περισσότερα σημάδια ψύξης στην αγορά εργασίας και τον ακόμη υψηλό πληθωρισμό.

«Ο προϋπολογισμός ήταν σκληρός, αλλά οι χειρότεροι φόβοι των ανθρώπων δεν επιβεβαιώθηκαν», δήλωσε ο Neil Birrell, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Premier Miton, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσίας.

«Αυτό υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι αναμενόταν, και αν αυτό συνεχιστεί στην ευρύτερη οικονομία, ίσως υπάρχει περιθώριο για λίγο περισσότερη αισιοδοξία για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Για το τέταρτο τρίμηνο συνολικά, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,3%, αντανακλώντας τις μειώσεις του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου, οι οποίες, σύμφωνα με τη βρετανική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), θα επιβαρύνουν το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα κατά 0,01 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο Τόμας Παγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM UK, δήλωσε ότι οι προοπτικές για τις δαπάνες εξαρτώνται από το αν οι καταναλωτές θα διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα αποταμιεύσεών τους ή θα τα χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν τις δαπάνες, καθώς και από την πιθανότητα νέων πολιτικών αναταραχών με τον πρωθυπουργό Keir Starmer να βρίσκεται υπό πίεση ενόψει των τοπικών εκλογών τον Μάιο.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ο συνολικός όγκος των λιανικών πωλήσεων ήταν 2,5% υψηλότερος, σημειώνοντας την ισχυρότερη τέτοια ένδειξη από τον Απρίλιο.

Ωστόσο, ο όγκος των πωλήσεων παρέμεινε 2,2% χαμηλότερος τον περασμένο μήνα σε σχέση με το επίπεδο του πριν από έξι χρόνια, πριν από την πανδημία COVID-19.