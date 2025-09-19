Από το HRM στο HXM: Προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, οι νέες τάσεις στο employer branding και στο talent pooling

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των ανθρώπινων πόρων υφίσταται ριζικές αλλαγές. Η κλασική διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου (HRM) προσανατολίζεται ολοένα και περισσότερο στην αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας, το λεγόμενο Human Experience Management (HXM).

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προσέγγιση HXM διευρύνει τον ορίζοντα σχετικά με τις δυνατότητες της τεχνολογίας όχι μόνο για την ενίσχυση των επιδόσεων και της παραγωγικότητας στις επιχειρήσεις αλλά και για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Αυτή η τάση αποτελεί απόκλιση από την παραδοσιακή άποψη που θεωρεί τους υπαλλήλους «κεφαλαιουχικά στοιχεία» των οποίων η τρέχουσα αξία μπορεί να μετρηθεί σε όρους επενδύσεων, όπως και άλλα στοιχεία μιας επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα, το γνωστό ως σήμερα Human Resources Management μετατρέπεται σε HXM, Διαχείριση Ανθρώπινης Εμπειρίας.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση αλλάζει τον κόσμο της εργασίας και, μαζί με αυτόν, τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εργαζομένους και τις ανάγκες τους. Επομένως, απαιτείται μια εναρμονισμένη στρατηγική HXM που να είναι ευθυγραμμισμένη με τους νέους τομείς δράσης και τις νέες ευκαιρίες.

Συμπερασματικά, η διαχείριση της ανθρώπινης εμπειρίας (HXM) είναι μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της εμπειρίας των εργαζομένων. Η αφοσίωση σε μια καλή HXM δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου τα ταλέντα σας αισθάνονται ότι εκτιμώνται, εμπλέκονται και ενδυναμώνονται — ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Μάλιστα, σε έναν κόσμο όπου η αποσύνδεση των εργαζομένων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για πολλές οργανώσεις, η εξέλιξη των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνολογιών HCM για την ενσωμάτωση καλών πρακτικών HXM είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.

Βασική παράμετρος για την προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων, σύμφωνα με την Further Up, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών HR, είναι το επιτυχημένο employer branding. Αυτό, στην πράξη, σημαίνει ότι η εταιρεία που ενδιαφέρεται να προσελκύσει ταλέντα πρέπει να είναι «γνωστή και αξιοπρόσεκτη». Έρευνες έχουν ήδη καταδείξει πως τα χαρακτηριστικά της εταιρείας έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα χαρακτηριστικά του ρόλου της θέσης που διεκδικεί κάποιος σε μια εταιρία, ενώ η θετική φήμη και η ισχυρή εταιρική ταυτότητα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση υποψηφίων. Μια επιχείρηση με θετική φήμη και θετικό employer branding γίνεται ελκυστικός εργοδότης γιατί οι εργαζόμενοι και μελλοντικοί εργαζόμενοι έχουν την φυσική επιθυμία να σχετίζονται με ελκυστικές κοινωνικές ομάδες, να γίνονται μέρος της ταυτότητάς τους και έτσι να διασφαλίζουν τη θετική εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους.

Άλλη παράμετρος, εξ ίσου σημαντική σύμφωνα με την HR lab είναι η στρατηγική διαχείριση ταλέντων, η οποία αποτελεί μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, που είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού αφορά στο σύνολο των εργαζομένων και εστιάζει στην εξασφάλιση της σωστήςλειτουργίας του οργανισμού συνολικά, ενώ η διαχείριση ταλέντων είναι πιο εστιασμένη σε επιλεγμένα άτομα και ηγετικούς ρόλους.

Ο σκοπός της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού είναι η δημιουργία και η διασφάλιση των συνθηκών εργασίας που προάγουν την παραγωγικότητα του συνόλου των εργαζομένων και υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξη του οργανισμού. Από την άλλη, ο σκοπός της διαχείρισης ταλέντων είναι η ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τον οργανισμό, μέσα από την προσέλκυση και την ανάπτυξη ατόμων υψηλού δυναμικού, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων της.

Γενικά, ως ταλέντα θεωρούνται τα άτομα που συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού αξιοποιώντας τόσο την τεχνογνωσία τους όσο και τις δεξιότητες που αφορούν στις διαπροσωπικές ικανότητες επικοινωνίας (soft skills). Η διαχείρισή τους είναι εξαιρετικά σημαντική διότι διαθέτουν το δυναμικό για να εξελιχθούν και να τοποθετηθούν σε κρίσιμους ρόλους, φέρνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στον οργανισμό.