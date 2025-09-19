Η Ελληνικός Χρυσός επανασχεδιάζει το χάρτη της απασχόλησης στη Βόρεια Ελλάδα

Μέσα από στοχευμένες πολιτικές προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων, η Ελληνικός Χρυσός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο ρόλος του HR, δεν περιορίζεται στη διαχείριση του προσωπικού, αλλά αποτελεί καταλύτη, για μια βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη με ταυτόχρονη ευθύνη για την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.

Η Ελληνικός Χρυσός απασχολεί σήμερα, άμεσα και έμμεσα, περισσότερους από 3.300 εργαζόμενους, με το 14,4% αυτών να είναι γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την παραμονή των νέων στον τόπο τους.

Πέραν των ποσοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα ποιοτικά δεδομένα, καθώς ο μέσος μισθός στην Ελληνικός Χρυσός ανήλθε σε 3,798 ευρώ (το 2023), όντας κατά πολύ υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο (1,176 ευρώ).

Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία πρόσφατης μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, την περίοδο 2024-2044, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 8.600 θέσεις εργασίας (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες), ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία.

Ενδεικτικό της σταθερής δέσμευσης της εταιρείας να ενισχύσει την απασχόληση στην περιοχή, αποτελεί η προσπάθεια στελέχωσης του έργου κατασκευής του μεταλλείου των Σκουριών, με ανθρώπινο δυναμικό από την τοπική κοινωνία. Με δεδομένες τις προκλήσεις στον εντοπισμό εξειδικευμένων ειδικοτήτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, η εταιρεία υλοποίησε σταδιακά, 15 ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε διάφορες τοπικές κοινότητες της ΒΑ Χαλκιδικής, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με στόχο τόσο την κάλυψη των άμεσων αναγκών κατασκευής, όσο και της μετέπειτα λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου.

Η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά και στην ανάδειξη και ενδυνάμωση των γυναικών, τόσο σε τεχνικούς ρόλους, όσο και σε θέσεις ευθύνης. Οι γυναίκες εκπροσωπούνται ενεργά σε κρίσιμες θέσεις, όπως μηχανικοί υπόγειου έργου, χειρίστριες εξοπλισμού, γεωλόγοι, HSE Officers και Project Managers κ.ά. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτικές ίσης αμοιβής για ίση εργασία, ενώ εφαρμόζει ευέλικτες πολιτικές γονεϊκής άδειας και υποστήριξης επαναφοράς μετά τη μητρότητα.

Η μετάβαση στη σύγχρονη μεταλλευτική, απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό με εξελισσόμενες και σύγχρονες δεξιότητες. Η Ελληνικός Χρυσός έχει επενδύσει στη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, το οποίο λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, το 100% των νέων εργαζομένων περνά από αυτό το Κέντρο, κατά την ένταξή του στην εταιρεία.

Το Κέντρο διαθέτει επίσης και προσομοιωτές εξοπλισμού, AR/VR περιβάλλοντα εκπαίδευσης και αίθουσες με διαδραστικά εργαλεία, προσομοιώνοντας το πραγματικό περιβάλλον εργασίας με ασφάλεια, με τη συνολική επένδυση σε νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες να ξεπερνά το 1,5εκ ευρώ.

Παράλληλα, το σύνολο των νεοεισερχόμενων αλλά και υφιστάμενων υπαλλήλων, αναλόγως ειδικότητας και ρόλου, θα εκπαιδευτεί ή μετεκπαιδευτεί, με στόχο την πιστοποίηση σε τομείς όπως, υγεία & ασφάλεια, χειρισμός σύγχρονου εξοπλισμού, αυτοματισμοί και τηλεχειριζόμενα οχήματα, ψηφιακά εργαλεία μεταλλευτικής γεωλογίας, βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων κ.ά.

Η εκπαιδευτική στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά επεκτείνεται και στην ενίσχυση κρίσιμων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδική συνεργασία, η ηγεσία και η διαχείριση συγκρούσεων, στοιχεία που ενδυναμώνουν συνολικά την εταιρική κουλτούρα και λειτουργούν ως θεμέλιο για ένα σύγχρονο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

Συνεχής ροή ευκαιριών

Καθώς η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός ενισχύεται και νέα έργα μπαίνουν σταδιακά σε τροχιά υλοποίησης, η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό παραμένει σταθερά αυξανόμενη. Η εταιρεία ανανεώνει σε τακτική βάση τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, καλώντας όσους αναζητούν επαγγελματική εξέλιξη να εξετάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει μια σύγχρονη, υπεύθυνη και τεχνολογικά εξελισσόμενη μεταλλευτική εταιρεία.

Μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς για τις νέες θέσεις εργασίας, εδώ: https://www.hellas-gold.com/anthrwpino-dynamiko/theseis-ergasias