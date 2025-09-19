Για δεκαετίες, η Logitech θεωρούνταν ως προέκταση των δακτύλων μας, συνδέοντάς μας με τους υπολογιστές μας. Σήμερα, ο ελβετικός πολυεθνικός «κολοσσός» του consumertech στοχεύει να μας περιβάλλει με κάθετί που θα μπορούσαμε να χρειαστούμε ή να φανταστούμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας, είτε βρισκόμαστε στο γραφείο, στο σπίτι, ή εν κινήσει. Ποιο είναι το όραμα πίσω από το έργο Logitech Business Personal Workspace Solutions; Να δημιουργηθεί ένας προσεκτικά σχεδιασμένος, έξυπνος, άνετος και ευέλικτος χώρο εργασίας, με τεχνολογία που προσαρμόζεται ομαλά στο περιβάλλον και μια αίσθηση εξατομικευμένου tech style.

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως η νέα τάση «tech sui»; Και ποια είναι τα προϊόντα, το λογισμικό και οι υπηρεσίες που έχει δημιουργήσει η Logitech για να ανταποκριθεί στον σύγχρονο υβριδικό τρόπο εργασίας; Η Delphine Donné, Γενική Διευθύντρια της Logitech Personal Workspace Solutions, μιλά για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σχεδιασμό των προϊόντων και συζητά την επιχειρηματική στρατηγική και τις παγκόσμιες τάσεις στον τομέα, σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Χρήστο Παναγόπουλο, αποκλειστικά για τους tech-savvy αναγνώστες του Liberal.gr.

Delphine Donné, General Manager, Logitech Personal Workspace Solutions

Delphine, η παγκόσμια στροφή προς την υβριδική εργασία έχει επαναπροσδιορίσει το πού και πώς οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα. Πώς τοποθετείται η Logitech ως βασικός παράγοντας σε αυτή τη νέα επαγγελματική πραγματικότητα, τόσο στους χώρους των επιχειρήσεων όσο και στους προσωπικούς μας χώρους εργασίας;

Η Logitech έχει υιοθετήσει από καιρό ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας, ενθαρρύνοντας τις ομάδες να συνδέονται με το γραφείο μερικές ημέρες την εβδομάδα για συνεργατικότητα, μάθηση και κοινωνικοποίηση, ενώ τους επιτρέπει να εργάζονται από όπου αποδίδουν καλύτερα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την εργασία τους στον δικό τους ρυθμό, βοηθώντας τους να εργάζονται πιο έξυπνα και να ζουν καλύτερα, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε την εταιρική μας κουλτούρα και τις αξίες μας.

Η επιλογή των σωστών εργαλείων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, είτε σε προσωπικούς χώρους εργασίας είτε σε αίθουσες συσκέψεων. Εδώ είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι οι hardware συσκευές με το λογισμικό της Logitech. Για παράδειγμα, το Logitech Sight, η κάμερα με Τεχνητή Νοημοσύνη που τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού, εξασφαλίζει ότι οι υβριδικές συσκέψεις είναι πιο περιεκτικές, δίνοντας σε κάθε συμμετέχοντα, είτε βρίσκεται σε απομακρυσμένη τοποθεσία είτε στον χώρο εργασίας, μια θέση στο κέντρο του τραπεζιού.

Με όλο και περισσότερους επαγγελματίες να αναζητούν ευέλικτες, εργονομικές και τεχνολογικά βελτιστοποιημένες εγκαταστάσεις στο σπίτι, τα υβριδικά μοντέλα εργασίας γίνονται ο κανόνας. Ποιες είναι οι κορυφαίες καινοτομίες προϊόντων της Logitech που ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση και ποιες είναι οι επόμενες προτεραιότητές σας;

Γνωρίζουμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, με μοναδικές ανάγκες, συνήθειες και επίπεδα τεχνολογικής ευχέρειας, οπότε η έννοια του «ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους» απλά δεν ισχύει. Για παράδειγμα, ως άτομο με μικρά χέρια, κάποτε ένιωθα επαναλαμβανόμενο πόνο από τη χρήση ενός εξοπλισμού που δεν ήταν κατάλληλος για μένα. Μια συμβουλή από τον εργονομιστή μας αποκάλυψε το πρόβλημα και, μετά τη μετάβαση σε έναν πιο προσαρμοσμένο εξοπλισμό, ο πόνος εξαφανίστηκε εντελώς.

Στη Logitech, μελετάμε τους χρήστες μας για να δημιουργήσουμε λύσεις που τους ενισχύουν, είτε εργάζονται στο σπίτι, στο γραφείο ή εν κινήσει. Μια ξεχωριστή καινοτομία είναι το Lift Vertical Mouse, το οποίο τοποθετεί το χέρι σε φυσική κλίση 57 μοιρών, ανακουφίζοντας την πίεση στον καρπό και υποστηρίζοντας καλύτερη στάση του σώματος, χωρίς να θυσιάζει τη χρηστικότητα. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την άνεση, την πολυπλοκότητα των εργασιών και τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών.

Πέρα από τα μεμονωμένα εργαλεία, παρατηρούμε την άνοδο ολόκληρων οικοσυστημάτων στην προσωπική παραγωγικότητα. Πώς βλέπει η Logitech τον ρόλο της διαλειτουργικότητας, του σχεδιασμού και της εμπειρίας χρήστη σε όλο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της; Θα υπάρξουν λύσεις για συνεργατικά γραφεία, ευέλικτους χώρους ή hot-desking;

Η διαλειτουργικότητα και ο σχεδιασμός με επίκεντρο τον χρήστη είναι θεμελιώδεις για τη Logitech. Τα hardware προϊόντα μας με ενσωματωμένο λογισμικό δημιουργούν ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα που λειτουργεί απρόσκοπτα, είτε σε ένα προσωπικό γραφείο, είτε σε κάποιο χώρο συνεργασίας, είτε σε αίθουσα συσκέψεων. Αυτός ο συνδυασμός συσκευής και λογισμικού προσφέρει μια άνετη εμπειρία χρήστη.

Για παράδειγμα, το Logi Dock Flex, σε συνδυασμό με λογισμικό κράτησης γραφείου (desk booking software), απλοποιεί την εμπειρία hot-desking, επιτρέποντας στους χρήστες να βρουν τον κατάλληλο χώρο εργασίας, δίπλα στους κατάλληλους συναδέλφους, την κατάλληλη στιγμή. Τα προσωπικά περιφερειακά που προσαρμόζονται μέσω του λογισμικού Logi Options+ επιτρέπουν στους χρήστες να εξατομικεύσουν το ποντίκι ή το πληκτρολόγιό τους με διαισθητική αντιστοίχιση κουμπιών για γρήγορες και διαισθητικές αλληλεπιδράσεις, ακόμη και αν χρησιμοποιούν ταυτόχρονα MAC και PC με τα ίδια περιφερειακά, εξασφαλίζοντας παραγωγικότητα οπουδήποτε. Στο backend, οι διαχειριστές IT μπορούν να παρακολουθούν και να συντηρούν τις συσκευές για την αποφυγή διακοπών, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των υβριδικών γραφείων. Με περισσότερους από 50 στρατηγικούς συνεργάτες, διασφαλίζουμε ότι οι λύσεις μας ενσωματώνονται εύκολα σε υπάρχοντα λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές ή πλατφόρμες (φορητοί υπολογιστές, tablet, ακόμη και τηλέφωνα), ώστε οι χρήστες και οι οργανισμοί να μπορούν να τις υιοθετήσουν με ευκολία.

Οι νευροεπιστήμονες ισχυρίστηκαν πρόσφατα ότι ο χώρος εργασίας δεν είναι πλέον μια τοποθεσία, αλλά μια συνειδησιακή εμπειρία. Πώς μεταφράζεται αυτή η φιλοσοφία σε απτές στρατηγικές ανάπτυξης προϊόντων και αφοσίωσης των χρηστών στη Logitech;

Αυτή η φιλοσοφία μας ταιριάζει απόλυτα, ειδικά καθώς η εργασία και η ζωή συγκλίνουν όλο και περισσότερο. Ο καθένας εργάζεται καλύτερα με τον δικό του τρόπο, είτε σε ήσυχα περιβάλλοντα χωρίς περισπασμούς είτε σε δυναμικά, συνεργατικά περιβάλλοντα. Η αποστολή μας είναι να σχεδιάζουμε εργαλεία που προσαρμόζονται σε αυτές τις διαφορετικές ανάγκες και δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται πιο έξυπνα και να ζουν καλύτερα.

Πάρτε για παράδειγμα τα mouse και τα πληκτρολόγια MX, σε συνδυασμό με το λογισμικό Logi Options+. Αυτά τα προϊόντα βυθίζουν τους χρήστες σε ένα διαφορετικό «flow» όπου η εργασία γίνεται χωρίς κόπο και η παραγωγικότητα φτάνει στο αποκορύφωμά της. Αυτή είναι η δέσμευσή μας: να βοηθάμε τους ανθρώπους να δημιουργούν με την ίδια ταχύτητα που σκέπτονται, με τεχνολογία που ενισχύει αντί να περιορίζει.

Από μια παγκόσμια οπτική, πώς διαφέρουν οι ανάγκες και οι συμπεριφορές στον τομέα της τεχνολογίας για τον προσωπικό χώρο εργασίας ανά περιοχές όπως η Βόρεια Αμερική, η Δυτική και Ανατολική Ευρώπη και σε αγορές όπως η Ελλάδα ή η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης; Παρατηρείτε κάποια αναδυόμενα μοτίβα; Είναι αυτή η μετατόπιση (προς την υβριδική εργασία) εδώ στην Ελλάδα τόσο αξιοσημείωτη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η αλλαγή είναι εμφανής σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου έχουμε παρατηρήσει αύξηση του ενδιαφέροντος για εργαλεία που ευνοούν την υβριδική εργασία, σε συνδυασμό με πολιτικές όπως η Digital Nomad Visa για την προσέλκυση τηλεργαζομένων. Το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει αναδειχθεί ως το προτιμώμενο μοντέλο, με το 83% των εργαζομένων παγκοσμίως να αναφέρουν ότι αισθάνονται πιο παραγωγικοί σε ευέλικτα περιβάλλοντα. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά την ευημερία. Σύμφωνα με την έρευνά μας, 8 στους 10 ανθρώπους θα ήθελαν να ανακαλύψουν τρόπους να εργάζονται πιο άνετα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη έμφαση σε καλύτερα περιβάλλοντα και πιο υγιεινές συνήθειες (παγκόσμια έρευνα Logitech, 2024).

Στη Logitech, αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα σχεδιάζοντας εργονομικές λύσεις στο Ergo Lab μας με έδρα την Ελβετία. Για παράδειγμα, μελετάμε την επίδραση των περιφερειακών συσκευών στο ανθρώπινο σώμα, εξισορροπώντας το σχεδιασμό, τη μηχανική και την απόδοση.

Αν μπορούσατε να προβλέψετε μια σημαντική μεταμόρφωση στον τρόπο που εργαζόμαστε μέχρι το 2030 και πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία του προσωπικού χώρου εργασίας ως απάντηση, ποια θα ήταν αυτή; Πώς προετοιμάζεται η Logitech για αυτό σήμερα; Και πώς μπορεί η τεχνολογία να συμβάλει σε ένα πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς επαγγελματικό περιβάλλον στο μέλλον;

Μέχρι το 2030, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η μικτή πραγματικότητα και οι πολυτροπικές τεχνολογίες θα επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Η τεχνολογία θα γίνει πιο προσαρμοστική, διαισθητική και εξατομικευμένη, δημιουργώντας απρόσκοπτες ροές εργασίας μεταξύ των ανθρώπων και του ψηφιακού κόσμου. Στη Logitech, ήδη γεφυρώνουμε αυτές τις συνδέσεις μέσω εργαλείων που βελτιώνουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής — τα προϊόντα μας λειτουργούν ως τα μάτια, τα αυτιά και τα χέρια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην Edge AI, για παράδειγμα, ενσωματώνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη σε επίπεδο συσκευής για να βελτιστοποιήσουμε τον ήχο, το βίντεο και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος, ως φαίνεται σε προϊόντα όπως το Logitech Sight και το Zone Wireless 2 Headset. Αξιοποιούμε επίσης την Τεχνητή Νοημοσύνη εσωτερικά για να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες και βοηθάμε τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω εργαλείων όπως το Logi Options+ Prompt Builder.

Η βιωσιμότητα είναι εξίσου σημαντική. Σχεδιάζουμε με στόχο την ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένα υλικά και δημιουργώντας επισκευάσιμα, ανθεκτικά προϊόντα. Σήμερα, για παράδειγμα, το 78% των προϊόντων κατασκευάζονται με ανακυκλωμένα πλαστικά. Το 2024, η χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού μείωσε ή απέτρεψε την εκπομπή περισσότερων από 35.000 tCO2e από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον καλύτερο για τους ανθρώπους και τον πλανήτη (οικονομικά στοιχεία Logitech, 2025).