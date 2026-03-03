Άνοδο μεγεθών και για το 2026 αναμένει η διοίκηση της Noval Property

Τις προβλέψεις της για τα οικονομικά μεγέθη του 2026 γνωστοποίησε η διοίκηση της Noval Property.

Eιδικότερα, τα έσοδα από μισθώματα θα ανέλθουν μεταξύ 41,5 εκατ. ευρώ και 43,5 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία θα κυμανθεί μεταξύ 28 έως 30 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες μεταξύ 20 έως 22 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται από τη διοίκηση, η μεθοδολογία υπολογισμού των ανωτέρω οικονομικών μεγεθών προκύπτει από το δημοσιευμένο δελτίο τύπου Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2025.

Η εταιρεία θα προβαίνει σε συνεχή παρακολούθηση και αναθεώρηση των ανωτέρω προβλέψεων και θα ενημερώνει χωρίς υπαίτια βραδύτητα το επενδυτικό κοινό.

Πέρσι τα έσοδα από μισθώματα της εταιρείας ακινήτων ανήλθαν στα 37,8 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία στα 26,2 εκατ. ευρώ και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations) στα 18,3 εκατ. ευρώ.