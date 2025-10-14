«Άλμα» για την τιμή της Easyjet μετά από αναφορές για πιθανή προσφορά εξαγοράς από την MSC

Ανοδικά κινούνται την Τρίτη οι μετοχές της EasyJet PLC, μετά από ανεπιβεβαίωτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης για πιθανό ενδιαφέρον από τη ναυτιλιακή εταιρεία MSC.

Η μετοχή της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους σημείωσε άνοδο 3,5% (στις 07:55 GMT), μετά από αρχική άνοδο άνω του 7%.

Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά 11% μέχρι στιγμής φέτος, την ώρα που στον ευρωπαϊκό δείκτη ταξιδιών και αναψυχής υπάρχει επίσης πτώση της τάξης του 2%.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η οποία επικαλείται πηγές της αγοράς, ο ναυτιλιακός «κολοσσός» MSC Group εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την Easyjet στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ενοποίησης των μεταφορών.

Η εξαγορά θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις κρουαζιέρες της MSC, λόγω της ισχυρής θέσης της Easyjet σε βασικές αγορές.

Οποιαδήποτε επίσημη κίνηση εξαγοράς θα αποτιμούσε την αεροπορική εταιρεία σε περίπου 4 δισεκατομμύρια λίρες και πιθανότατα θα περιελάμβανε τη συνεργασία της MSC με ένα επενδυτικό ταμείο, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες συναλλαγές της. Με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, η αεροπορική εταιρεία αποτιμάται σε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια λίρες.

Η MSC είχε προηγουμένως εξαγοράσει τα τρένα υψηλής ταχύτητας Italo με την Global Infrastructure Partners και είχε πραγματοποιήσει επενδύσεις σε λιμάνια με την BlackRock.