AEGEAN: Οι δράσεις για τη στήριξη της νέας γενιάς στο επίκεντρο

Τα μηνύματα για τη στήριξη της νέας γενιάς βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Υπουργείο Παιδείας με την υποστήριξη της AEGEAN για τη βράβευση των πέντε πρώτων αριστούχων εισαχθέντων σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

«Σήμερα τιμούμε και επιβραβεύουμε τη σκληρή δουλειά των φοιτητριών και των φοιτητών της χώρας μας που αρίστευσαν. Η στήριξη της νέας γενιάς που ονειρεύεται, αγωνίζεται και επενδύει στον εαυτό της αποτελεί για την AEGEAN μια σταθερή και διαχρονική δέσμευση. Είναι χρέος όλων μας, τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου, να χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη και να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, κ. Δημήτρης Γερογιάννης, κατά την επίσημη τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας του ΙΚΥ και του Υπουργείου Παιδείας, για τη βράβευση των πέντε πρώτων αριστούχων εισαχθέντων σε όλες τις Σχολές και τα Τμήματα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο κ. Γερογιάννης συνεχάρη τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι η διάκριση δεν αφορά μόνο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά και σε πολλές άλλες δεξιότητες όπως το κίνητρο, η επιμονή, η υπομονή και η εστίαση στη γνώση.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της καλλιέργειας των soft skills κατά τη διάρκεια των σπουδών και την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Απευθυνόμενος στους βραβευθέντες, υπογράμμισε ότι η αριστεία αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο, όχι όμως τον τελικό προορισμό, λέγοντας: «Η αριστεία αποτελεί πράγματι μια ισχυρή αφετηρία στη ζωή σας, όχι όμως και τον τελικό προορισμό. Κρατήστε τη ως στάση ζωής που σας άνοιξε νέους ορίζοντες και συνεχίστε να την εμπλουτίζετε. Γιατί η πορεία στη ζωή απαιτεί ισορροπημένες προσωπικότητες. Δεν αρκούν μόνο οι δεξιότητες, ούτε οι soft, ούτε οι hard. Χρειάζονται καλοί φίλοι, χρειάζεται ανθρωπιά, χρειάζεται αντοχή και η δύναμη να ανατρέπετε τις αποτυχίες που σίγουρα θα συναντήσετε στον δρόμο σας. Χρειάζεται και λίγη τρέλα, και πάνω απ’ όλα, πολύ πάθος. Αρπάξτε τη ζωή και χαρείτε την».

Κλείνοντας, ευχαρίστησε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το Υπουργείο Παιδείας για τη συνεργασία και τη δυνατότητα που έδωσαν στην AEGEAN να σταθεί, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αρωγός σε μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας και της αριστείας, ενώ συνεχάρη για ακόμη μία φορά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, τονίζοντας ότι η AEGEAN θα συνεχίσει να συνοδεύει τη νέα γενιά στα ταξίδια της γνώσης και της ζωής.

Σημειώνεται ότι η AEGEAN υποστήριξε χορηγικά την πρωτοβουλία και την εκδήλωση ως «Επίσημος Χορηγός» και επιβράβευσε με τη σειρά της τους φοιτητές, προσφέροντας στον κάθε έναν από τους περίπου 2.300 αριστούχους ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής, σε οποιοδήποτε από τους 162 προορισμούς του δικτύου της.

Τα βραβεία για τους περίπου 2.300 δικαιούχους φοιτητές ανακοινώθηκαν από τον CEO της AEGEAN, κ. Δημήτρη Γερογιάννη, παρουσία της Υπουργού, κ. Σοφίας Ζαχαράκη και της Προέδρου του ΙΚΥ, κ. Βάσως Κιντή, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της αεροπορικής να επιβραβεύει την αριστεία.

Επιπλέον, η AEGEAN κάλυψε τις ανάγκες μετακίνησης όλων όσοι από τους βραβευθέντες φοιτητές επέλεξαν να παρευρεθούν στην τελετή απονομής επαίνων, προσφέροντας ένα δωρεάν εισιτήριο μετ’ επιστροφής για πτήσεις εσωτερικού.

Μάλιστα φέτος, η AEGEAN έδωσε τη δυνατότητα και στους γονείς των βραβευθέντων να παρευρεθούν στην εκδήλωση, καθώς υποστήριξε χορηγικά την αεροπορική τους μετακίνηση.

Η βράβευση, καθώς και η σχετική εκδήλωση, αποτέλεσε μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σκοπό την αναγνώριση και επιβράβευση των αριστούχων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, τονίζοντας τη σημασία της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς, αλλά και την ενίσχυση της αριστείας ως αξίας στην ελληνική κοινωνία. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιστήμη, ως βασικούς παράγοντες ανάπτυξης και προόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η AEGEAN, εδώ και 26 χρόνια, υποστηρίζει έμπρακτα τον τομέα της εκπαίδευσης, επενδύοντας διαρκώς στη νέα γενιά με πρωτοβουλίες και προγράμματα που ενθαρρύνουν την επιμόρφωση και προσφέρει ευκαιρίες στους νέους να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

Συγκεκριμένα, η AEGEAN επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών στον κλάδο των αερομεταφορών μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, που υλοποιείται από το 2018 και στο πλαίσιο του οποίου η εταιρεία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους εκπαίδευσης, καθώς και μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών Μηχανικών Αεροσκαφών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Olympic Air Maintenance Training Organization. Και στις δύο περιπτώσεις, πέραν της υποτροφίας, οι απόφοιτοι των προγραμμάτων επωφελούνται και από άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, είτε στα πιλοτήρια της εταιρείας είτε στη νέα τεχνική της βάση.

Παράλληλα, η AEGEAN υποστηρίζει εμπράκτως φοιτητές, πανεπιστήμια και φορείς προώθησης της γνώσης, της επιστήμης και της καινοτομίας, τόσο μέσω της κάλυψης αεροπορικών μετακινήσεων για τη συμμετοχή ή τη διοργάνωση ακαδημαϊκών συνεδρίων, φοιτητικών διαγωνισμών και σχετικών δράσεων, όσο και μέσω συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, σχολές και πανεπιστήμια. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, ενισχύεται η σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου με την επιχειρηματικότητα, προωθείται η καινοτομία και δημιουργούνται ουσιαστικές ευκαιρίες για τη νέα γενιά, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δυναμικού ανθρώπινου δυναμικού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η AEGEAN έχει δημιουργήσει ένα στοχευμένο προϊόν, genAIRation AEGEAN, που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε νέες και νέους ηλικίας 18-25 χρονών και παρέχει ειδικά προνόμια, όπως αποκλειστικές προσφορές (για παράδειγμα 2 δωρεάν αποσκευές), εκπτώσεις (όπως μόνιμη έκπτωση σε όλα τα εισιτήρια), διαγωνισμούς, καθώς και προνόμια Miles+Bonus.

Η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, στη γνώση και την αριστεία, με πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση με την πράξη και ανοίγουν ευκαιρίες για τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, να ονειρευτούν και να εξελιχθούν. Μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, αλλά και συνεργασίες με πανεπιστήμια, σχολές, καθώς και μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών και των ειδικών προϊόντων για νέους, η AEGEAN επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση να συνοδεύει τη νέα γενιά στα ταξίδια της γνώσης και της ζωής, χτίζοντας ένα σταθερό οικοσύστημα ανάπτυξης, εξέλιξης και προοπτικής.