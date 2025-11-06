Υπ. Ενέργειας Κύπρου: Θετικές εξελίξεις για τα ενεργειακά σχέδια Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη σημασία της διυπουργικής Συνόδου για τα ενεργειακά έργα Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως τόνισε:



«Είναι πολύ μεγάλη η σημασία και ο λόγος είναι διότι μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε μια φυσική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πλέον, του ίδιου του κράτους… Αλλά για πρώτη φορά βλέπουμε στο διατλαντικό συνέδριο αυτό, την παρουσία δύο υπουργών Αμερικανών… Οπότε πέραν του μηνύματος του πολιτικού, υπάρχει και επί του πεδίου αποτέλεσμα μέσα από αυτήν την υπογραφή».

Σχετικά με τις εξελίξεις στην κυπριακή ΑΟΖ, υπογράμμισε ότι «Υπάρχουν οι ανακαλύψεις του Πήγασου… Για τους Αμερικανούς και για τις αμερικάνικες εταιρείες, η Ανατολική Μεσόγειος είναι σημαντική πλέον».

Για τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ), σημείωσε ότι «Η συνεργασία των τριών χωρών… Είναι πάλι η πρώτη φορά όμως που βλέπουμε αυτό το +1 να στηρίζει αυτή την συνεργασία και καταλαβαίνετε ότι έχει και αυτό την σημασία του, την πολιτική…».

Αναφορικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Υπουργός δήλωσε ότι «Από πλευράς δικής μας, εμείς σαν Κύπρος, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, ερχόμαστε με μία προσδοκία για το συγκεκριμένο έργο… Ιδίως εκείνο το συν ένα, θα βοηθήσει ώστε να επιλυθούν και οι προκλήσεις που προέρχονται από το τρίτο της γεωπολιτικής».

Ο κ. Παπαναστασίου έδωσε έμφαση στην πολιτική και οικονομική διάσταση των συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλων αμερικανικών εταιρειών δίνει ώθηση στην εμπορευματοποίηση των ενεργειακών κοιτασμάτων στην περιοχή.