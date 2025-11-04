Τουρκία: Οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο ανεβάζουν τις τιμές στα καύσιμα

Ένας σημαντικός προμηθευτής καυσίμων στην Τουρκία ενημέρωσε τους πελάτες του στη χονδρική ότι θα αυξήσει τις τιμές του ντίζελ, μετά τις δυτικές κυρώσεις κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών που οδήγησαν σε προβλήματα εφοδιασμού και αύξηση του κόστους ασφάλισης και χρηματοδότησης, σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters.

Η Τουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εφοδιασμό με ντίζελ από τη Ρωσία και είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού ντίζελ από το 2022, όταν οι δυτικές χώρες απέκλεισαν το ρωσικό πετρέλαιο λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ο τουρκικός προμηθευτής καυσίμων Guzel Enerji, που ανήκει στο συνταξιοδοτικό ταμείο του στρατού της χώρας Oyak, αύξησε τις χονδρικές τιμές του ντίζελ από τις 3 Νοεμβρίου, επικαλούμενος τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft στις 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με επιστολή που έστειλε στους πελάτες του και την οποία είδε το Reuters.

Η Guzel Enerji, η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης καυσίμων στην Τουρκία το 2024, ανέφερε στο έγγραφο ότι το κόστος εισαγωγής ντίζελ είχε αυξηθεί σημαντικά λόγω των κυρώσεων.

Οι προμηθευτές καυσίμων στην Τουρκία έχουν ζητήσει περισσότερο ντίζελ από τα τοπικά διυλιστήρια πετρελαίου Tupras και SOCAR, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος, με ορισμένους να αναζητούν φορτία ντίζελ εκτός Ρωσίας για να καλύψουν την εγχώρια ζήτηση, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Tupras και η SOCAR αγοράζουν εδώ και λίγο καιρό περισσότερο αργό πετρέλαιο εκτός Ρωσίας ως απάντηση στις δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters το Σαββατοκύριακο.

Οι τουρκικές εισαγωγές ντίζελ από τη Ρωσία αυξήθηκαν πάνω από 300.000 βαρέλια την ημέρα το 2023 και το 2024 από μόλις 117.000 βαρέλια την ημέρα το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler. Η Βραζιλία επίσης αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ κατά την ίδια περίοδο.

Η Τουρκία είναι καθαρός εισαγωγέας ντίζελ, με ετήσια ζήτηση περίπου 534.000 βαρέλια την ημέρα το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας EPDK.

Η παγκόσμια εμπορική εταιρεία Vitol είναι ιδιοκτήτρια της μεγαλύτερης εταιρείας λιανικής πώλησης καυσίμων της Τουρκίας, Petrol Ofisi, ενώ ο τοπικός όμιλος Koc Holding KCHOL.IS και η μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία Shell κατέχουν μετοχές σε ξεχωριστές κοινοπραξίες λιανικής πώλησης στη χώρα.

Η ρωσική εταιρεία παραγωγής πετρελαίου Tatneft είναι επίσης ιδιοκτήτρια μιας μεγάλης εταιρείας λιανικής πώλησης καυσίμων στην Τουρκία.