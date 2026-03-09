Στροφή του Ελσίνκι στην πυρηνική ενέργεια: Επενδυτικό σχέδιο έως 5 δισ. ευρώ για SMRs

Η ενεργειακή εταιρεία της πόλης του Ελσίνκι, Helen, σχεδιάζει να επενδύσει μεταξύ 1 και 5 δισ. ευρώ (1,16 δισ. - 5,78 δισ. δολαρίων) σε δυναμικότητα Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMRs) τα επόμενα χρόνια, όπως δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής της νεοσύστατης θυγατρικής της στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Το Ελσίνκι δεν είναι το μόνο που εξετάζει νέα πυρηνική παραγωγή, καθώς χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τη Νότια Κορέα, αλλά και εταιρείες όπως η Meta, στρέφονται στους SMRs για να καλύψουν τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από την τεχνητή νοημοσύνη και την ηλεκτροκίνηση / εξηλεκτρισμό.

Οι SMRs είναι προηγμένοι αντιδραστήρες που μπορούν να συναρμολογούνται σε εργοστάσιο και να μεταφέρονται για εγκατάσταση σε άλλη τοποθεσία. Η ισχύς παραγωγής τους φτάνει έως τα 300 μεγαβάτ, περίπου το ένα τρίτο εκείνης των παραδοσιακών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Και η Φινλανδία αναμένει αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, χρειάζεται περισσότερη σταθερή βασική ισχύ φορτίου, μετά τη ραγδαία αύξηση της παραγωγής από αιολική ενέργεια, η οποία έχει προσφέρει στους Φινλανδούς από τις χαμηλότερες μέσες τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, αλλά έχει επίσης οδηγήσει σε μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών κατά τις ώρες αιχμής της κατανάλωσης.

Για τη Helen, η οποία έκλεισε πέρυσι την τελευταία μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα στη Φινλανδία, η πυρηνική ενέργεια αποτελεί τρόπο ενίσχυσης της παραγωγικής ισχύος, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Helen Nuclear Ltd, Πέκα Τόλονεν.

«Η πυρηνική ενέργεια είναι πλέον η πιο ελπιδοφόρα και, μεταξύ των σημερινών επιλογών, η καλύτερη λύση για να πετύχουμε ένα μέλλον χωρίς καύση», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η Helen εξετάζει περίπου έξι δυτικούς πιθανούς προμηθευτές SMRs.

«Η αξία της σχεδιαζόμενης επένδυσης θα κυμανθεί στα χαμηλά μονοψήφια δισεκατομμύρια, δηλαδή μεταξύ 1 και 5 δισ. ευρώ», ανέφερε. Το ποσό θα βρεθεί στο χαμηλότερο άκρο του εύρους αν η Helen επιλέξει μόνο πυρηνική παραγωγή θερμότητας, ενώ θα κινηθεί στο υψηλότερο άκρο αν αποφασίσει να προχωρήσει σε συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η Helen, η οποία πρέπει να καλύπτει τις αιχμές κατανάλωσης θέρμανσης κατά τις πολύ κρύες χειμερινές ημέρες, εκτιμά ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της πρωτεύουσας θα διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια, λόγω του εξηλεκτρισμού, των κέντρων δεδομένων και της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, όπως το πράσινο υδρογόνο.

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ξεκίνησε διαδικασία χωροταξικού σχεδιασμού στο Ελσίνκι και, σύμφωνα με τον Τόλονεν, αναμένει να επιλέξει τοποθεσία έως τα τέλη του 2027.