Ουγγαρία: Ο Όρμπαν ζητά από την ΕΕ να αναστείλει τις ενεργειακές κυρώσεις προς τη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας τη Δευτέρα και συγκάλεσε έκτακτη κυβερνητική συνεδρίαση για να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου, που τροφοδοτήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, οδήγησε σε αύξηση των τιμών του ντίζελ και της βενζίνης στην Ουγγαρία, προσθέτοντας στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Όρμπαν εν όψει των κοινοβουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου, όπου θα προσπαθήσει να διατηρήσει την εξουσία που κατέχει εδώ και 16 χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι έχει λάβει μια σειρά από μέτρα που ευχαριστούν τους ψηφοφόρους, τα οποία έχουν διευρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα, το κόμμα Fidesz του Όρμπαν βρίσκεται πίσω από το κεντροδεξιό Tisza στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, αν και το αποτέλεσμα των εκλογών παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

Στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα έδειξαν ότι η αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων και οι αυξήσεις των μισθών ώθησαν το έλλειμμα κοντά στο μισό του στόχου για ολόκληρο το έτος κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2026.

«Ο αποκλεισμός της Ουκρανίας από το πετρέλαιο και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα: πρέπει να επανεξετάσουμε και να άρουμε όλες τις κυρώσεις κατά της ρωσικής ενέργειας», έγραψε ο Όρμπαν σε μια ανάρτηση στο X.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι συγκάλεσε τη συνεδρίαση της κυβέρνησης «για να προστατεύσει τις ουγγρικές οικογένειες» από τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Σε μια ανάρτηση στο Facebook, δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί η αύξηση των τιμών των καυσίμων «σε ανυπόφορο επίπεδο».

Η προηγούμενη κυβέρνησή του είχε θέσει ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων το 2021, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον ραγδαία αυξανόμενο πληθωρισμό πριν από τις εκλογές του Απριλίου 2022, τις οποίες ο Όρμπαν κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία.

Ωστόσο, αναγκάστηκε να καταργήσει το πλαφόν στις τιμές καυσίμων τον Δεκέμβριο του 2022, μετά την έλλειψη εισαγωγών και τις αγορές πανικού που οδήγησαν σε έλλειψη καυσίμων.

Η Ουγγαρία αντιμετωπίζει επιπλέον πιέσεις, καθώς η ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba έχει διακοπεί από τα τέλη Ιανουαρίου, όταν το Κίεβο δήλωσε ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική επίθεση. Αυτή η διακοπή έχει οδηγήσει σε πολιτικές εντάσεις με το Κίεβο