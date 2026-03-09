Ο Δ. Τσαϊλάς στα Μακεδονικά Νέα

Στη 2η φάση κλιμάκωσης πέρασε η σύγκρουση γύρω από το Ιράν, με τα πρώτα πλήγματα σε αποθήκες καυσίμων στην Τεχεράνη να σηματοδοτούν «κάθετη» διεύρυνση στόχων και αύξηση έντασης, εκτιμά ο ανώτερος αναλυτής στο Research Institute for European and American Studies (RIEAS) και Υποναύαρχος ε.α, Δημήτριος Τσαϊλάς. Μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα, προειδοποιεί ότι το επόμενο, λιγότερο ορατό αλλά πιο απρόβλεπτο πεδίο μπορεί να είναι ο υβριδικός πόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, δίκτυα και κόμβους, που μπορούν να πολλαπλασιάσουν το ρίσκο αποσταθεροποίησης πέρα από το ίδιο το θέατρο επιχειρήσεων.

