«Καμπανάκι» από ΔΝΤ για πληθωριστική κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε τη Δευτέρα για τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητά της να δοκιμάζεται ξανά από μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.Οι εισαγόμενες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν υποστεί ζημιές και διακοπές λειτουργίας.

Η ενεργειακή ασφάλεια έχει αναδειχθεί στην κορυφαία ανησυχία και αν παραταθεί, έχει σαφή και προφανή δυνατότητα να επηρεάσει το κλίμα της αγοράς, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό», τόνισε.

«Κάθε αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, αυτή είναι πλέον η νέα κανονικότητα», συνέχισε για να προσθέσει: «η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν γι' αυτό».