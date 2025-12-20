Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» η Βόρεια Ελλάδα στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

«Νευρώνα» στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική χαρακτήρισε τη Βόρεια Ελλάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στην ομιλία του στην ημερίδα για τη «Σημασία των ενεργειακών εξελίξεων για τη Βόρεια Ελλάδα» που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, η ενημερωτική ιστοσελίδα voria.gr.

Σχετικά με τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο για την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean-Helleniq Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «μπλοκ 2» στο Ιόνιο, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα έβαλε γκολ» και αν αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα «θα πάει σε άλλη πίστα», με αύξηση πόρων και θέσεων εργασίας.

Πρόσθεσε πως ο Κάθετος Διάδρομος, είναι στην πραγματικότητα «διάδρομος ανάπτυξης και ευημερίας» και αφορά μια ενδοχώρα 100 εκατ. ανθρώπων «με όρους συνεργασίας όχι ηγεμονίας».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για συγκλονιστική ευκαιρία, που θα αναβαθμίσει την περιοχή και διατύπωσε το αίτημα προς τα πολιτικά κόμματα να διατηρηθεί ένα μίνιμουμ εθνικής συναίνεσης.

Περαιτέρω, συνέδεσε τις εξελίξεις με την ενίσχυση της γεωπολιτικής μας θέσης, προσθέτοντας ότι η ενέργεια είναι από τους λίγους τομείς τους οποίους συμφωνούν Ευρώπη και Αμερική και η Ελλάδα είναι στο επίκεντρο.

Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι η Ελλάδα είναι μέρος του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για την απεξάρτηση μέχρι το τέλος του 2027 από το ρωσικό φυσικό αέριο, με την διοχέτευση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις υποδομές στη χώρα μας.

Για την Αλεξανδρούπολη και τη μονάδα FSRU, σημείωσε ότι «παίζει καθοριστικό ρόλο», ειδικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες για αύξηση της τιμής του υγροποιημένου φυσικού αερίου, τόνισε ότι «το φθηνό πρέπει να είναι σταθερό και σίγουρο» και υπενθύμισε ότι όταν το 2022 η Ρωσία έκλεισε τις κάνουλες του αερίου πληρώσαμε 7 δισ. αντί για 1 δισ. ευρώ.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας μονάδας FSRU στον Θερμαϊκό Κόλπο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ενέργειας, τόνισε ότι για τον ίδιο έχει μεγαλύτερο νόημα να υπάρχει μονάδα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αυτό θα είναι αντικείμενο και επιστημονικής συζήτησης.

Την ανάγκη η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέους διαγωνισμούς για υδρογονάνθρακες, εκμεταλλευόμενη το καλό κλίμα που υπάρχει από πλευράς ΗΠΑ και το γεγονός ότι η Ευρώπη «δεν σαμποτάρει το φυσικό αέριο» επισήμανε ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του κόμματος Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος διατέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τόνισε ότι πενταπλασιάζονται τα κονδύλια στο πρόγραμμα Connectign Europe Facilty και η Ελλάδα πρέπει να «τρέξει» να προετοιμαστεί για το ποια έργα ηλεκτρισμού και υδρογόνου θέλει να προωθήσει, καθώς δεν μπορεί να εντάξει υποδομές φυσικού αερίου.

Επιπλέον, τόνισε ότι τα έργα που είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή σχεδιάστηκαν την περίοδο 2011-2014, γιατί στην ενέργεια «υπάρχει ο νόμος της δεκαετίας» και «πρέπει να σχεδιαστεί κάτι σήμερα, και μετά από μία δεκαετία θα αρχίσει να υλοποιείται».

Αναφερόμενος ευρύτερα στις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει σταθερούς δεσμούς με τις ΗΠΑ και να τους «παντρέψει» με τη στρατηγική αυτονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εκτίμηση ότι ανοίγονται για την Ελλάδα «νέα κεφάλαια ενεργειακής αυτονομίας και γεωπολιτικής ισχύος» διατύπωσε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, τονίζοντας πως η ενέργεια έχει ενισχυμένο ρόλο μετά και την εισβολή στην Ουκρανία και η χώρα μας είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Περαιτέρω, επισήμανε ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα διαδραματίσουν ρόλο- κλειδί, στο ενεργειακό τοπίο που συνθέτουν η νέα στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, το γεωπολιτικό status στον Έβρο, αλλά και η απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία.

«Δυναμώνουμε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, την αναπτυξιακή δυναμική, με το σχέδιο της κυβέρνησης που πάει την Ελλάδα πιο ψηλά», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές συμφωνίες καθιστούν την Ελλάδα ασφαλέστερη, συμπληρώνοντας ότι περισσότερες χώρες ενδιαφέρονται να προστατεύσουν το μέρος από όπου περνάει η ενέργεια.

Επισήμανε, ακόμη, ότι το όφελος από τις εξελίξεις δεν είναι κομματικό, αλλά εθνικό.

Να υλοποιηθούν μια σειρά από υποδομές στη Θεσσαλονίκη που θα της επιτρέψουν να γίνει σε σύντομο διάστημα ενεργειακός πυλώνας, ζήτησε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα, στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου και τη μετατροπή του σε χώρο logistics και στη σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού.

Υπογράμμισε, τέλος, ότι οι φορείς της πόλης έχουν συγκροτήσει «συμμαχία ευθύνης» που δίνει προτεραιότητα στην επίλυση των προβλημάτων.

Την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης, από μια «καραμπόλα της γεωγραφίας», όταν η Τουρκία πάτησε κάποιες κόκκινες γεωπολιτικές γραμμές, επισήμανε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σύμβουλος του πρωθυπουργού, Σωτήρης Σέρμπος.

Ο ίδιος τόνισε ότι «η ενεργειακή ασφάλεια, αφορά και την εθνική ασφάλεια» και επισήμανε την ανάγκη να προσέχουμε, γιατί «όταν κάποιος αναβαθμίζεται μπορεί να σηκωθούν φρύδια από ανταγωνιστές που πριν δεν σε βλέπανε».

Ο καθηγητής Ενεργειακών συστημάτων στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, πρόεδρος της ΕΥΑΘ, Άγις Παπαδόπουλος, σημείωσε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην προώθηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Για τη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «χωρίς να μπαίνουμε στην παγίδα των ολιγοπωλίων» μίλησε ο καθηγητής Οικονομικών στο ΑΠΘ, Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.