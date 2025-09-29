Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας συνεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική

«Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας συνεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική», τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας, που έχει μια θέση μεταξύ της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης, έχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα και έχει τα δίκτυα και τις υποδομές για να μπορεί η Αμερική να χρησιμοποιήσει και να συνεργαστεί με την Ελλάδα, κάνοντας τη χώρα μας ένα ενεργειακό κόμβο, για την ευρύτερη περιοχή», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, επισήμανε πως ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ αναμένεται να επισκεφτεί σύντομα την Ελλάδα. «Θα έχουμε εδώ 20 Υπουργούς από 20 διαφορετικές χώρες και 400 εκπροσώπους κυβερνήσεων και εταιρειών. Η Ελλάδα γίνεται στην πράξη ένας συνεργειακός κόμβος και για την Ευρώπη και για την Αμερική».

Για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ανέφερε ότι «μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα έχει έρθει, θα είναι και εκείνη στη συνάντηση με τον Κρις Ράιτ».

Για τη Chevron, o Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε πως θα δώσει στην Ελλάδα ενεργειακή αυτάρκεια:

«Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, θα μας αλλάξει επίπεδο, θα αλλάξει την ποιότητα της ζωής για την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Στην περίπτωση που οι έρευνες είναι επιτυχείς και οδηγηθούμε σε παραγωγή υδρογονανθράκων, αυτό σημαίνει πως η χώρα μας δε θα χρειάζεται να εισάγει φυσικό αέριο, θα έχουμε φυσικό αέριο, σε προσιτές τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είναι μια εθνική προσπάθεια, χωρίς κομματικές ταμπέλες. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα δυναμώνει, μεγαλώνει».