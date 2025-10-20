«Η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στις δηλώσεις που έκανε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, τόνισε πως «η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Παπασταύρου:

«Σήμερα το κυρίαρχο σημείο σύγκλισης μεταξύ της ΕΕ και της Αμερικής στον τομέα της ενέργειας είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και σ' αυτή τη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο με στρατηγικές υποδομές (Ρεβυθούσα, FSRU, IGB) και ενεργή ανάμειξη στον κάθετο διάδρομο.

Στηρίζουμε τον κανονισμό RePower EU καθώς οδηγεί την Ευρώπη σε ενεργειακή ανεξαρτησία, απαραίτητη η αυστηρή τήρηση του από όλους. Γι' αυτό χαιρετίζουμε τη ρητή πρόβλεψη στον αγωγό Turkstream που μας προστατεύει από την καταστρατήγηση του κανονισμού.

Η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει άμεσα σε ενεργειακές, διασυνοριακές διασυνδέσεις καθώς η ενεργειακή ασφάλεια οφείλει να μεταφράζεται σε χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».