Κρις Ράιτ (Υπ. Ενέργειας): Οι ΗΠΑ είναι περήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε την Πέμπτη ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, μετά και την ολοκλήρωση της συμφωνίας του ενεργειακού αμερικανικού «κολοσσού» της ExxonMobil και της κοινοπραξίας των Helleniq Energy και Energean για εξορύξεις στο Ιόνιο.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Ράιτ αναφέρθηκε στην ιστορική συμφωνία, με την οποία θα ξαναγίνουν υπεράκτιες εξορύξεις στο Ιόνιο μετά από 40 χρόνια, και τόνισε πως οι ΗΠΑ είναι περήφανες για τη συνεργασία με την Ελλάδα.



«Σήμερα στην Αθήνα, η ExxonMobil υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία με την ελληνική EnergeanPLC για την επανέναρξη των υπεράκτιων γεωτρήσεων φυσικού αερίου στο Ιόνιο Πέλαγος, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 40 χρόνια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που συνεργάζονται με την Ελλάδα, καθώς επαναφέρουμε τη λογική και απελευθερώνουμε προσιτή, αξιόπιστη και ασφαλή ενέργεια!», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας.

Η ανάρτηση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας στο X