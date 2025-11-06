Γκίλφοϊλ: Ιστορική στιγμή η συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες

Για ιστορική στιγμή έκανε λόγο η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ– κατά τη διάρκεια της σύντομης τοποθέτησής της στη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (P-TEC)- μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

«Είναι ένα παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε, ότι υπάρχει συνεργασία. Θέλω να σας πω κάτι, οι ΗΠΑ επέστρεψαν. Είναι μια σπουδαία ημέρα για την Ελλάδα. Είναι μια ιστορική στιγμή και μόλις αρχίσαμε» ανέφερε ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Γκίλφοϊλ.

Ράιτ (υπ. Ενέργειας ΗΠΑ): Η Ελλάδα τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ τόνισε ότι η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου για το φυσικό αέριο που θα υποκαταστήσει το αέριο από τη Ρωσία στην Ευρώπη.

«Στις ΗΠΑ έχουμε μεγάλα αποθέματα και έχουμε την ευκαιρία να υποκαταστήσουμε κάθε κυβικό μέτρο αερίου από τη Ρωσία στη Δυτική Ευρώπη, με ασφάλεια εφοδιασμού και μειωμένο κόστος, προς αμοιβαίο όφελος.

Κάθε κυβικό ρωσικού αερίου που δεν θα διοχετευθεί στην Ευρώπη θα μείνει στο έδαφος και δεν θα χρηματοδοτήσει την πολεμική μηχανή του Πούτιν.

Η Ελλάδα είναι το τέλειο σημείο εισόδου με τις κατάλληλες υποδομές».