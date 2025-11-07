Τι έχουν τώρα να μας πουν οι πατριώτες για τον Μητσοτάκη;

Γράψανε βιβλία, κάνανε εκδηλώσεις σε θέατρα και μουσεία, για να μας πουν με κάθε τρόπο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι... προδότης! Οι πατριώτες της φακής! Και ότι οι ίδιοι τα ξέρουν και τα μπορούν καλύτερα τα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν μας είπαν πώς οι ίδιοι με την οξυδέρκεια και τη διορατικότητά τους εξαφάνισαν τα προβλήματα με την Τουρκία. Τους έχουμε, λοιπόν, νέα! Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά. Οι Αμερικανοί στηρίζουν την πολιτική του Κυριάκου που θα... έδιωχναν!

Αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες στην Αθήνα ξεπερνάει και τις πιο τρελές μας προσδοκίες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος, μέσω του οποίου η Αμερική αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Αυτό και μόνο εκνευρίζει την Τουρκία και όσους κέρδισαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη περίοδο, όταν η αφελής Ευρώπη πίστευε ότι θα μπορούσε να εξαρτάται ενεργειακά από τη Ρωσία του Πούτιν, και να είναι ταυτόχρονα και ασφαλής. Να ένας λόγος για τον οποίον το λόμπι των Ρωσόδουλων επιχειρηματιών στην Ελλάδα προσπάθησε να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ήθελε να προχωρήσει αυτό το deal.

Οι εξελίξεις στα ενεργειακά αφήνουν μεγάλο πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα ισχυροποιεί αισθητά τη θέση της. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος και όχι η Τουρκία. Ποιος θα θέσει σε αμφιβολία τη νέα ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ στην Ευρώπη; Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τρεις Αμερικανοί υπουργοί βρέθηκαν ταυτόχρονα στην Αθήνα.

Είναι αναμφισβήτητα μια πολιτική νίκη της Ελλάδα και μια προσωπική επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πού είναι λοιπόν τώρα όλοι εκείνοι που έβλεπαν απομόνωση και προδοσίες. Και τι ακριβώς εξυπηρέτησε ο πόλεμος που κήρυξαν εναντίον του κ. Μητσοτάκη;

Θα περιμέναμε μια πράξη πολιτικής γενναιότητας. Να μας πουν τώρα πώς βλέπουν τις νέες αυτές εξελίξεις και πώς κρίνουν την εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για ανθρώπους που σιώπησαν όταν οι Βαρουφάκηδες μας έσερναν έξω από τα τείχη της Ευρώπης και βρήκαν τώρα τη λαλιά τους, όταν γίνεται κάτι ουσιαστικό που αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας και ενισχύει την ασφάλειά της.

Την ίδια ώρα αλλάζουν ριζικά και οι συσχετισμοί στο εγχώριο επιχειρηματικό σύστημα. Νέες καταστάσεις δημιουργούνται, άλλοι θα ισχυροποιηθούν και άλλοι θα αποδυναμωθούν. Αυτό ακριβώς ήθελε να αποφύγει η εγχώρια διαπλοκή. Η αλλαγή των συσχετισμών σημαίνει μια μεγάλη ήττα για την ίδια. Δεν ήθελε νέους ισχυρούς παίκτες στο παιχνίδι και δεν την απασχολούσε αν αυτό θα ήταν στο τέλος ενάντια στο συμφέρον της χώρας.

