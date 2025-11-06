State Department: ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ πυλώνες για την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατ. Μεσόγειο

Το μήνυμα ότι η ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστούν βασικό πυλώνα για την περιφερειακή σταθερότητα και ανθεκτικότητα, υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Ελλάδας της Κύπρου και του Ισραήλ, στο πλαίσιο της σημερινής Υπουργικής Συνάντησης 3+1 για την Ενέργεια.

Στη δήλωσή τους οι τέσσερις αρμόδιοι υπουργοί Ενέργειας επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδία-Μέση Ανατολή-Ευρώπη, στην ανάπτυξη της ενέργειας και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, εξέφρασαν δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν το σχήμα 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, μειώνοντας την ενεργειακή εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες.

Εξάλλου, καταδίκασαν τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει τη συνεχιζόμενη πόλεμο της στην Ουκρανία.

Επιπλέον, οι τέσσερις υπουργοί Ενέργειας σκοπεύουν να συνεδριάσουν στην Ουάσιγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Κοινής δήλωσης

«Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση με αφορμή τη σημερινή Υπουργική Συνάντηση Ενέργειας του Σχήματος 3+1 στην Αθήνα:

Οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους συμπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν στην Αθήνα για να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο ρόλος του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου ως πυλώνα στρατηγικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας της περιοχής.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία των περιφερειακών έργων ενεργειακής διασύνδεσης, τόσο αυτών που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όσο και όσων σχεδιάζονται στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης και προστασίας κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, συμφώνησαν να αξιοποιήσουν το σχήμα 3+1 για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών της περιοχής, τη μείωση της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών που μοιράζονται κοινές αξίες και στόχους. Οι Υπουργοί καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες παράκαμψης των κυρώσεων στο πετρέλαιο και χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιβεβαίωσαν, τέλος, τη δέσμευσή τους για στενότερη συνεργασία σε έργα ενεργειακής υποδομής μεταξύ Ευρώπης και Ισραήλ και αποφάσισαν να συνεδριάσουν εκ νέου στην Ουάσιγκτον, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, προκειμένου να συνεχίσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου Ανατολικής Μεσογείου 3+1.