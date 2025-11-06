Έλι Κοέν (Υπ. Ενέργειας): Το Ισραήλ «βλέπει» αγωγό φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας με τη στήριξη των ΗΠΑ

Τη στιγμή που η Ελλάδα κλείνει σημαντικά ενεργειακά deals, το Ισραήλ επαναφέρει στο προσκήνιο την προοπτική της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της χώρας μας, όπως δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας, Έλι Κοέν.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Κοέν στην Jerusalem Post, «μετά τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, «έχει σημειωθεί πολύ σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη δυνατότητα κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια ιδέα που είχε συζητηθεί στο παρελθόν και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο. Οι Αμερικανοί είναι πλέον πρόθυμοι να αναλάβουν σημαντικό ρόλο».

Όπως σημείωσε, εξάλλου, ο κ. Κοέν, «η πιθανότητα κατασκευής αγωγού συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό, ωστόσο η κατασκευή έχει πάρει αναβολή λόγω του υψηλού κόστους ή των τεχνικών προκλήσεων. Όμως με τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνονται οι πιθανότητες να προχωρήσει».

«Ο στόχος είναι να κατασκευαστεί ένας διάδρομος υποδομών που θα προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη ρωσική ενεργειακή διαδρομή και θα παρακάμπτει επίσης τους Χούθι. Για τους Ευρωπαίους, ο στόχος είναι, φυσικά, η μείωση των τιμών», πρόσθεσε ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, τον Έλληνα ομόλογό του, Σταύρο Παπασταύρου και τον Κύπριο αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Παπαναστασίου.

Οι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την προώθηση των περιφερειακών συμφερόντων, τα κοινά ενεργειακά έργα, τη δημιουργία ενός διαδρόμου υποδομών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω του Κόλπου και του Ισραήλ, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων συνδέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρώπης μέσω ηλεκτρικού καλωδίου και αγωγών φυσικού αερίου.

Σημειώνεται, τέλος, πως κατά τη διάρκεια της συζήτησης το ενδεχόμενο συμμετοχής της Τουρκίας αποκλείστηκε, αφού ούτε το Ισραήλ αλλά ούτε η ελληνική και η κυπριακή πλευρά το επιθυμούν.