Α. Στεφάτος: Τα επόμενα βήματα για την ExxonMobil, η Chevron και ο Κάθετος Διάδρομος

Τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της χθεσινής συμφωνίας-ορόσημο σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Βορειοδυτικό Ιόνιο «ξετυλίγει» στο Liberal o CEO της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, Α. Στεφάτος.

Εκφράζοντας την αισιοδοξία του για πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο, δηλώνει πως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και με τις παράλληλες εξελίξεις, για έρευνες κοιτασμάτων του άλλου μεγάλου αμερικανικού «κολοσσού», της Chevron.

Ακόμα, εξηγεί πώς αναβαθμίζεται συνολικά ο ρόλος της Ελλάδας μέσα από τα τελευταία ενεργειακά deals και πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε ανταγωνιστικό φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές.

Συνέντευξη στη Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Κ. Στεφάτο, χθες υπογράφηκε στο Ζάππειο η συμφωνία ανάμεσα σε ExxonMobil, HELLENiQ Energy και Energean για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη ορόσημο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική;

Κατ’ αρχάς θέλω να πω ότι είμαι αρκετά χαρούμενος με αυτήν την εξέλιξη. Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα συστηματικής εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Η πιθανή ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος στο Ιόνιο θα επανατοποθετήσει τη χώρα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές και ενισχύοντας τον ρόλο της ως κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για το πιο ώριμο block, και από τεχνικής άποψης, ενώ έχουμε και πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Το βάθος νερού είναι γύρω στα 900 μέτρα, το οποίο θα μας επιτρέψει να προετοιμαστούμε και για όλα όσα πρέπει να ακολουθήσουν. Οπότε, από κάθε άποψη είμαι χαρούμενος.

Νομίζω ότι αρχίζουν και φαίνονται αποτελέσματα όλων των προηγούμενων ετών πολύ σκληρής και μεθοδικής δουλειάς και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Ενδεχομένως, να βλέπουμε και κάποιες πρώτες ενδείξεις ενός υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος έρχεται να στηρίξει ένα πολύ μεγάλο γεωπολιτικό, εκτός των άλλων, εγχείρημα, που είναι να δημιουργηθεί ο Κάθετος Διάδρομος και να μπορούμε να προμηθεύσουμε ανταγωνιστικό φυσικό αέριο στις ευρωπαϊκές αγορές.

Άρα βλέπουμε, πέρα από τη χθεσινή συμφωνία-ορόσημο στο block του Ιονίου, να διαμορφώνεται ένα ενιαίο πλέγμα πλήρους αναβάθμισης της χώρας σε όλο το φάσμα της ενέργειας.

Ακριβώς. Πρόκειται για ένα συνολικό κατόρθωμα, δεν είναι μόνο η συμφωνία για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Μπλοκ 2, στο Βορειοδυτικό Ιόνιο. Είναι συνολική η προσπάθεια, πρέπει να αποδοθεί σε όλους όσοι έχουν ασχοληθεί.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να βγάζουμε τον επαγγελματισμό που απαιτείται, να δείχνουμε ότι δεν κάνουμε απλώς ανακοινώσεις αλλά έχουμε απτά αποτελέσματα και απ' αυτή την άποψη νομίζω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί έχουμε μπει ήδη σε έναν πολύ καλό δρόμο.

Και όσον αφορά τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της συμφωνίας;

Αυτό που περιμένω τώρα είναι να μας καταθέσουν επισήμως τα αιτήματα, αλλά δεδομένου ότι όλες οι εταιρείες είναι ήδη στην Ελλάδα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τις ικανότητες που υπάρχουν, θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολη η κύρωση του αιτήματος της εισόδου.

Συνεπώς προτρέχουμε μεν, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα κινηθούμε πάλι όσο γρήγορα χρειάζεται.

Αναφορικά, με τον άλλον μεγάλο αμερικανικό παίκτη, τη Chevron, σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα;

Eίμαστε σε πολύ καλό δρόμο, όπως έχετε δει με την Υπουργική Απόφαση, έχουμε ολοκληρώσει τους εμπορικούς όρους, οπότε είμαστε τώρα στα βήματα να κλείσουμε και τους νομικούς όρους των συμβολαίων, ώστε να το στείλουμε στη συνέχεια στο Eλεγκτικό Συνέδριο.

Είμαι πάρα πολύ περήφανος για την ομάδα, δουλεύουμε με εντατικότατους ρυθμούς και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι καλό το ότι είμαστε σιωπηλοί και δεν κάνουμε μεγάλες ανακοινώσεις, γιατί μας ενδιαφέρει να μπορούμε να γιορτάζουμε, όπως χθες, σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία είναι προς το όφελος όλης της κοινωνίας μας.

Η Ελλάδα ως στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ – Η «βροχή» συμφωνιών, η αποτίμηση των deals και τι ακολουθεί

Το διήμερο πυκνών εξελίξεων για την ενέργεια συνεχίζεται καθώς αναμένονται κι άλλες ανακοινώσεις που αγγίζουν όλο το φάσμα της αγοράς: από μακροχρόνιες συμφωνίες LNG και νέα προϊόντα μεταφοράς φυσικού αερίου, έως συμπράξεις για ναυπηγεία και data centers.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενεργοποίηση του Route 2, του δεύτερου προϊόντος για τον Κάθετο Διάδρομο, το οποίο ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη (είσοδος «Αμφιτρίτη» του FSRU), συνδέεται με τον IGB και από εκεί τροφοδοτεί την κάθετη διαδρομή προς Βαλκάνια και Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, στο μέτωπο του LNG, η ΔΕΠΑ Εμπορίας μαζί με τον όμιλο AKTOR βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με την ConocoPhillips για μακροχρόνια προμήθεια, στον απόηχο της σύστασης της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε., που έχει ως αντικείμενο την αγορά και εισαγωγή φορτίων στην Ελλάδα και την περαιτέρω διάθεσή τους στην περιοχή.

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου το 2028 προχωρά, εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη διετία θα «κλειδώσουν» μια σειρά νέων συμβολαίων ανάμεσα σε ελληνικούς προμηθευτές και αμερικανικούς παραγωγούς LNG. Δεν είναι τυχαίο ότι η αμερικανική αποστολή στο Ζάππειο αριθμεί πάνω από 50 στελέχη, με παρουσία ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών όπως ConocoPhillips, Cheniere, Venture Global, ExxonMobil, Baker Hughes, Excelerate, EQT, Westinghouse, αλλά και Google και Amazon για projects digital-energy και data centers, ενώ η DFC εξετάζει σχήματα χρηματοδότησης του Διαδρόμου.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, έδωσε τον τόνο της συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι «είμαστε εδώ γιατί είμαστε αποφασισμένοι να συνδέσουμε το μέλλον των ΗΠΑ με της Ελλάδας». Μίλησε για δύο χώρες «που αγαπούν την ελευθερία και συνεργάζονται», τοποθετώντας το φυσικό αέριο στο κέντρο της στρατηγικής, ως καύσιμο φθηνότερο από το πετρέλαιο, καθαρότερο και κατάλληλο για ηλεκτροπαραγωγή, βιομηχανία και θέρμανση. «Στις ΗΠΑ έχουμε φυσικό αέριο και χρειαζόμαστε υποδομές για να το εξάγουμε στην περιοχή σας», τόνισε, περιγράφοντας την Ελλάδα ως «τέλειο σημείο εισόδου», με ώριμες υποδομές και πρόσβαση προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με αιχμές για το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, κινήθηκε και η παρέμβαση του Αμερικανού αξιωματούχου Νταγκ Μπέργκαμ. «Η ροή της ενέργειας δεν πρέπει να σταματάει με ρυθμίσεις και κανονισμούς», είπε, προειδοποιώντας ότι η υπερ-ρύθμιση μπορεί να ανακόψει επενδύσεις. «Δεν είμαστε στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε στην εποχή της ενεργειακής προσθήκης», συμπλήρωσε, υποστηρίζοντας ότι η αγορά χρειάζεται περισσότερες, όχι λιγότερες, διαθέσιμες πηγές. Ο κ. Ράιτ, εξάλλου, τάχθηκε και υπέρ της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, βλέποντάς την να κυριαρχεί διεθνώς στο μέλλον.

Το συμπέρασμα της Συνόδου είναι ξεκάθαρο, με την Ελλάδα να ενισχύει τον ρόλο της ως πύλη φυσικού αερίου και τους Αμερικανούς παρόχους να δηλώνουν «παρόντες». Με το νέο πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών που κυοφορείται στην P-TEC, η Αθήνα επιχειρεί να εδραιώσει στην πράξη τον ρόλο της ως ενεργειακό κέντρο για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, σε μια συγκυρία όπου η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο συνδέεται άμεσα με την οικονομική και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής.

Στο κυβερνητικό αφήγημα, το μήνυμα είναι διπλό. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σταθερό κόμβο διαμετακόμισης για τη ΝΑ Ευρώπη και, παράλληλα, αναβαθμίζει τον ρόλο της στις υπεράκτιες έρευνες, ως μια «ψήφος εμπιστοσύνης» τέσσερις δεκαετίες μετά τις τελευταίες θαλάσσιες εξερευνητικές γεωτρήσεις του 1986.