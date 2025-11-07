Τι δείχνει το Bitcoin για τον κίνδυνο bear market στα Χρηματιστήρια

Με απώλειες άνω του 20% από τα ιστορικά του υψηλά, σε λιγότερο από ένα μήνα, το bitcoin εισήλθε σε bear market, έχοντας ταυτόχρονα περιορίσει τα κέρδη του 2025 κάτω από το 10% και αποδεικνύοντας ότι η κατάκτηση νέων κορυφών δεν είναι εύκολη υπόθεση στο υφιστάμενο περιβάλλον.

Αρχικά, το Bitcoin και τα υπόλοιπα crypto είδαν τις τιμές τους να υποχωρούν λόγω των εκατέρωθεν απειλών ΗΠΑ - Κίνας στο πλαίσιο του εμπορικού πολέμου. Στη συνέχεια, η πτώση διευρύνθηκε με φόντο την επιφυλακτικότητα που έδειξε ο Τζερόμ Πάουελ σε ό,τι αφορά μία νέα μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Τώρα, οι «ειδικοί» των crypto αποδίδουν τη συνέχιση της πτώσης στις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών «κολοσσών» της Wall Street.

Μήπως όλα αυτά είναι απλώς αφορμές; Θα μπορούσε η πτώση του Bitcoin να αποδειχθεί προάγγελος μιας bear market διαρκείας, η οποία θα πλήξει όχι μόνο τα crypto αλλά το σύνολο των αγορών; Και από πότε οι διακυμάνσεις στην τιμή του βασιλιά των ψηφιακών νομισμάτων αποτελούν οιωνό - καλών ή κακών - εξελίξεων για τις μετοχές;

Εκτός από τις απίθανες επιδόσεις του παρελθόντος, το bitcoin προσφέρει και κάτι ακόμα. Με τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο «πρόδρομο δείκτη» για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παγκόσμιες αγορές, υπό την έννοια ότι αντανακλά τη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν υπερβολικό ρίσκο.

Είναι το καναρίνι των επενδυτών που ως άλλοι μεταλλωρύχοι θέλουν να εντοπίσουν… αόρατους κινδύνους. Όταν οι συνθήκες βελτιώνονται οι επενδυτές «εξοικειώνονται» ολοένα και περισσότερο με το ρίσκο, αγοράζοντας και τα πιο ακραία risk assets, ενώ όταν οι συνθήκες επιδεινώνονται, τρέχουν να προστατευτούν σε ασφαλή καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Μία μεγάλη πτωτική κίνηση του bitcoin θα μπορούσε, λοιπόν, να προαναγγείλει την έναρξη μίας περιόδου αποστροφής κινδύνου, η οποία θα εξαπλωθεί και στα χρηματιστήρια. Αν και δεν υπάρχουν αρκετά ιστορικά δεδομένα για τη συσχέτιση bitcoin και μετοχών, αφού μόλις την τελευταία πενταετία έχει σημειωθεί η άνθηση των crypto, οι μετοχές δείχνουν ότι αντιδρούν με μικρή χρονική υστέρηση σε σύγκριση με τα crypto και σε περιόδους αυξημένων ανησυχιών. Λογικό, αν αναλογιστούμε ότι θεωρούνται assets χαμηλότερου ρίσκου από τα crypto.

Υπάρχουν αναλύσεις που δείχνουν ότι το bitcoin αντιδρά περίπου 1-4 εβδομάδες νωρίτερα από τους βασικούς δείκτες της Wall, ειδικά σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν στο τέλος του 2021 και τις αρχές του 2022, όταν το τέλος της bull market για το bitcoin ξεκίνησε τον Νοέμβριο για αρχίσουν να υποχωρούν οι μετοχές τον Ιανουάριο του 2022.

Σύμφωνα με στοιχεία των Coinbase και CryptoQuant, η τιμή του bitcoin υποχώρησε στα 98.900 δολάρια, ξεπερνώντας τον κινητό μέσο όρο 365 ημερών και «δείχνοντας» την bear market. Όμως οι αναλυτές των crypto υποστηρίζουν ότι η bear market των μετοχών δεν συγκρίνεται με του bitcoin. Για τους ίδιους, μία διόρθωση κοντά στο 20% αποτελεί ένα απλό… ξεκαθάρισμα κατά τη διάρκεια του ανοδικού κύκλου. Ορισμένοι, μάλιστα, επισημαίνουν ότι σε κάθε τέτοια διόρθωση, το bitcoin ξεσπά με άνοδο 40% μέσα σε διάστημα 60 ημερών.

Οι επόμενες τέσσερις εβδομάδες θα είναι κρίσιμες. Εκτός από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τον τερματισμό του shutdown, οι επενδυτές αναμένουν την «ετυμηγορία» της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου ενδέχεται να κριθούν πολλά για την τάση των επόμενων μηνών. Αφενός η Fed θα ανακοινώσει την πολυαναμενόμενη απόφασή της για τα επιτόκια και αφετέρου θα δημοσιευτούν οι νέες προβλέψεις των αναλυτών της για την αμερικανική οικονομία.

Αν ο Πάουελ δώσει συνέχεια στις μειώσεις των επιτοκίων και παράλληλα οι προβλέψεις της Fed είναι ικανοποιητικές για πληθωρισμό και ανεργία, τότε το ράλι θα συνεχιστεί αμείωτο, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, προς τις γιορτές. Αν, όμως, η Fed πατήσει φρένο και οι προβλέψεις της δείξουν αυξημένο κίνδυνο αναθέρμανσης του πληθωρισμού, επιβράδυνσης του ΑΕΠ και ανόδου της ανεργίας, τότε είναι πολύ πιθανό να αντιδράσουν αρνητικά τα χρηματιστήρια.