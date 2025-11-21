Κλιματική κρίση: Η COP30 του ΟΗΕ «σβήνει» την αναφορά στα ορυκτά καύσμα

Ένα προσχέδιο συμπερασμάτων για ενδεχόμενη συμφωνία της COP30 του ΟΗΕ σχετικά με τις δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν περιλαμβάνει τον όρο «ορυκτά καύσιμα», μετέδωσε την Παρασκευή το Reuters.

Η COP30 έχει προγραμματιστεί να λήξει την Παρασκευή το βράδυ, μετά από μια δραματική πυρκαγιά στο χώρο της διάσκεψης στο Μπελέμ της Βραζιλίας, η οποία οδήγησε σε πρόωρο κλείσιμο των εργασιών της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), πάνω από 30 χώρες (εκ των σχεδόν 200 που συμμετέχουν στην COP30) υπέγραψαν επιστολή κατά του προσχεδίου της Συνόδου.

«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα αποτέλεσμα που δεν περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή μιας δίκαιης, ομαλής και ισότιμης μετάβασης από τα ορυκτά καύσιμα», ανέφερε η επιστολή με υπογραφές από χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και των νησιών του Ειρηνικού.

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: στην παρούσα μορφή της, η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται για ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα της COP», ανέφερε η επιστολή.