Παρουσίαση συμφωνιών Chevron - HelleniQ Energy

«Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην καθιέρωση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου», ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά την παρουσίαση των συμβάσεων παραχώρησης της HelleniQ Energy με τη Chevron.

Όπως σημείωσε, το 2025 αποτέλεσε «εξαιρετική χρονιά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις», τονίζοντας ότι «κάτω από την ηγεσία του Τραμπ οι σχέσεις αυτές είναι ισχυρές». Χαρακτήρισε την υπογραφή των συμφωνιών «το τελευταίο κεφάλαιο μιας σημαντικής ιστορίας συνεργασίας», επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης». Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι η Chevron «αντιπροσωπεύει την αμερικανική τελειότητα», ενώ η HELLENiQ ENERGY διαθέτει «βαθιά γνώση της αγοράς και των περιφερειακών δυνατοτήτων».

«Όταν υπάρχει καθαρό και διαφανές πλαίσιο, οι αμερικανικές και ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η εξερεύνηση υδρογονανθράκων μπορεί «να μετασχηματίσει το ενεργειακό τοπίο και να συμβάλει στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια».

Η ίδια τόνισε ότι η συνεργασία δεν είναι μόνο οικονομικής αλλά και στρατηγικής σημασίας, κάνοντας αναφορά στον Κάθετο Διάδρομο και στο αμερικανικό LNG ως εναλλακτική στο ρωσικό φυσικό αέριο «όχι μόνο για το παρόν αλλά και για τις επόμενες γενιές». «Η ενεργειακή συνεργασία είναι κάτι περισσότερο από γεωλογικό και οικονομικό εγχείρημα· είναι η δημιουργία γεφυρών ανάμεσα στους δύο λαούς», σημείωσε, συγχαίροντας τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας και ευχαριστώντας την ελληνική κυβέρνηση «για το όραμα και την ηγεσία της». Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η αμερικανική πρεσβεία «παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να στηρίξει την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων», εκφράζοντας την προσδοκία για επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος αναφέρθηκε στις προβλέψεις των συμβάσεων που περιλαμβάνουν ελάχιστες υποχρεώσεις των εταιριών για δισδιάστατες, τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες καθώς και ερευνητικές γεωτρήσεις σε χρονικό ορίζοντα 7 ετών (αντί για 8 που προέβλεπαν προηγούμενες συμβάσεις). Συνολικά από το 2014 έχουν επενδυθεί στον τομέα των ερευνών 176 εκατ. ευρώ στα οποία προστίθενται άλλα 41,5 εκατ, τουλάχιστον στις 4 νέες περιοχές. Μαζί με το μπλοκ 2 στο Ιόνιο όπου η ερευνητική γεώτρηση αναμένεται στις αρχές του 2027 οι συνολικές δαπάνες για έρευνα πλησιάζουν όπως είπε το 1 δισ. ευρώ.

Ο αντιπρόεδρος της Chevron, Gavin Lewis έκανε λόγο για ορόσοημο τόσο για την εταιρεία όσο και για τις έρευνες υδρογονανθράκων σρτην Ελλάδα και πρόσθεσε ότι η έρευνα θα προχωρήσει με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης ανέφερε τέλος ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος που ξεκίνησε πριν από 15-20 χρόνια, ο οποίος προετοιμάζει την επόμενη φάση. Χρειάζεται όπως είπε σταθερότητα, επιμονή και υπομονή στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τους φυσικούς πόρους οι οποίοι - υπενθύμισε - εξακολουθούν να καλύπτουν το 50-60 % των ενεργειακών αναγκών.